Tren arrolla a hombre y le amputa los pies, en la colonia Landín de Saltillo

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    Tren arrolla a hombre y le amputa los pies, en la colonia Landín de Saltillo
    El hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja tras ser arrollado por el tren en las inmediaciones de la colonia Landín. MARTÍN ROJAS

Un hombre resultó gravemente lesionado tras ser arrollado por el tren durante la noche del sábado, en las inmediaciones de la colonia Landín

Un hombre resultó gravemente lesionado durante la noche de ayer sábado, luego de ser arrollado por el tren mientras se encontraba sobre las vías ferroviarias, en las inmediaciones de la colonia Landín, al sur de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas sobre las vías que corren en paralelo a la Prolongación Emilio Carranza, cerca de la intersección con la calle Juan de Erbáez, donde el hombre terminó debajo de uno de los vagones tras ser alcanzado por el ferrocarril.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/las-mujeres-no-saben-manejar-en-saltillo-los-hombres-causan-el-75-de-los-siniestros-HE23146001
$!Elementos de emergencia acudieron a las vías ferroviarias para atender al hombre que resultó gravemente lesionado.
Elementos de emergencia acudieron a las vías ferroviarias para atender al hombre que resultó gravemente lesionado.

Testigos que se encontraban en los alrededores se percataron de lo sucedido y solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911, debido a que el afectado presentaba lesiones de consideración y se encontraba en estado crítico.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y se entrevistaron con los presentes para recabar información que permitiera establecer cómo ocurrió el accidente.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tuvieron que aproximarse hasta el punto donde se encontraba el hombre para brindarle los primeros auxilios y realizar una valoración de sus lesiones.

Los socorristas confirmaron que el afectado presentaba lesiones de extrema gravedad, entre ellas la amputación de ambos pies, por lo que procedieron a estabilizarlo en el lugar debido a la severidad de su estado.

$!El afectado fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica especializada.
El afectado fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica especializada. MARTÍN ROJAS

Una vez que lograron controlar sus condiciones, los paramédicos lo trasladaron de inmediato al Hospital General de Saltillo, donde fue ingresado en estado crítico para recibir atención médica especializada.

$!El accidente ocurrió cerca de la Prolongación Emilio Carranza y la calle Juan de Erbáez, en Saltillo.
El accidente ocurrió cerca de la Prolongación Emilio Carranza y la calle Juan de Erbáez, en Saltillo. MARTÍN ROJAS

Hasta el momento no se han establecido las circunstancias exactas que llevaron al hombre a encontrarse sobre las vías cuando se aproximaba el tren, por lo que las autoridades correspondientes realizarán las diligencias necesarias para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

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