Saltillo: aprieta a restauranteros incremento a jitomate y otros insumos

Isidoro García Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), calificó los aumentos como “considerablemente altos”.

Para el sector restaurantero en Saltillo , ha sido “muy complicado” sortear los incrementos de insumos básicos, particularmente de frutos como el jitomate.

De acuerdo con datos del INEGI, el precio del jitomate saladette registró un aumento del 121.1 por ciento en abril a tasa anual, lo que ha presionado las finanzas de los establecimientos locales.

Esta situación se suma al incremento general en la canasta alimentaria, la cual pasó de 2 mil 260 pesos a 2 mil 330 pesos en zonas urbanas durante el último año.

García Reyes, expuso que los restauranteros han tenido que implementar diversas medidas para no trasladar de manera inmediata estos costos al consumidor final, aunque el margen de maniobra se reduce cada mes.

“Lo que hemos hecho es pasarnos comunicación entre los mismos restauranteros cuando tiene alguna promoción o cuando sabemos que llega algún pedido especial para poderlos aprovechar”, comentó.

Agregó que aunque buscan negociaciones con proveedores, situaciones como la del tomate se salen de control para todas las partes, aunado al incremento en cargas laborales y productos que superan el 10 y hasta el 20 por ciento en los últimos dos años, por lo que se hace complejo mantener precios bajos.

Mencionó que anteriormente los ajustes anuales en los menús rondaban el 4 o 5 por ciento, pero en los últimos dos años el promedio de incremento ha sido de entre el 10 y el 12 por ciento.

También expuso que muchos dueños de negocios han optado por aguantar estos costos en los últimos dos meses esperando una regulación en el mercado, expuso.

Para mitigar el impacto, mencionó que el sector ha apostado por eventos de venta por volumen como el Coahuila Restaurant Week, estrategia que de acuerdo a García Reyes, ayudó de manera importante a los negocios de la región sureste y centro del estado, además de aprovechar fechas de alta demanda como las festividades del 10 de mayo.

El presidente de Canirac Saltillo también destacó que la creatividad ha sido fundamental para no afectar el bolsillo del comensal, pues se han buscado estrategias donde se intercambian algunos productos para mantener las recetas originales con pequeñas variantes que no impacten el costo de producción.

Sin embargo, advirtió que de continuar la tendencia alcista en los insumos y los energéticos, será inevitable realizar ajustes. “Definitivamente yo preveo que después del segundo semestre se tendrán algunos ajustes en algunos menús, cercanos al cinco por ciento”, aseguró.

IMPACTO EN LA COCINA LOCAL

Respecto a los sectores más afectados, el jitomate es un insumo que impacta de manera generalizada, aunque golpea con mayor fuerza a la cocina italiana. Este ingrediente es básico para la elaboración de salsas, y aunque algunos usan productos ya terminados para reducir costos, el impacto sigue presente, comentó.

“Casi muchos restaurantes manejamos salsas, entonces está impactado. El tema de ensaladas, tomate cherries, lógicamente ha impactado. Yo creo que son pocos los que se pueden salvar”, afirmó.

Se estima que al menos el 75 por ciento de los restaurantes en la localidad han sido impactados por el costo de este producto.

A esto se le suma la preocupación por el ajuste en el horario laboral previsto para el 2027, lo que se sumará a las facturas generales, expuso.

Sobre el estado actual de los negocios en Saltillo, García Reyes aclaró que más que cierres definitivos se han presentado reubicaciones de locales.

Durante el primer cuatrimestre se contabilizaron entre cinco y seis cierres totales, principalmente en negocios donde la competencia de grandes cadenas es alta, señaló.

REUBICACIONES Y NUEVOS NEGOCIOS

El sector de las pizzas ha sido uno de los más afectados debido a la llegada de cadenas con precios muy competitivos por su alto volumen de venta. Esto ha desplazado a negocios de pizzas convencionales o tradicionales que ya no pueden competir con los costos actuales del mercado, afirmó.

Por otro lado, se ha observado un fenómeno de movilidad comercial hacia las orillas de la ciudad. Restaurantes que anteriormente se ubicaban en el bulevar Venustiano Carranza han cerrado para buscar espacios en plazas comerciales en sectores como Mirasierra, el sur o el norte de Saltillo, explicó.