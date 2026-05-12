Saraperos remonta en el cierre y vence a Charros en el arranque de la serie

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    Saraperos remonta en el cierre y vence a Charros en el arranque de la serie
    Christian Villanueva produjo dos carreras clave en la quinta entrada. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Saltillo vino de atrás en la octava entrada y derrotó 4-3 a Charros de Jalisco en el primer juego de la serie disputada en el Estadio Francisco I. Madero

Saraperos de Saltillo encontró reacción en el momento más importante del juego y derrotó 4-3 a Charros de Jalisco en el primer duelo de la serie disputada en el Estadio Francisco I. Madero, en una noche donde Chris Carter se convirtió en la figura ofensiva y Manny Barreda ofreció una apertura sólida desde la loma.

La Nave Verde tuvo que remar contracorriente luego de que Charros tomara ventaja desde la primera entrada. Allen Córdoba abrió el encuentro negociando base por bolas y terminó anotando gracias a un sencillo productor de Mateo Gil, quien puso adelante a los visitantes 1-0.

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Manny Barreda logró asentarse tras ese complicado arranque y trabajó cuatro entradas y un tercio, permitiendo apenas una carrera mientras mantenía a raya a la ofensiva jalisciense. El derecho también recibió apoyo defensivo importante, incluyendo una jugada en la segunda entrada donde Saraperos evitó daño mayor al retirar a Johneshwy Fargas en tercera base.

$!Saraperos abrió la serie en casa con una victoria sobre Charros de Jalisco.
Saraperos abrió la serie en casa con una victoria sobre Charros de Jalisco. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

La respuesta ofensiva de Saltillo llegó en el tercer episodio. Oscar Campos castigó un lanzamiento y conectó cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para empatar el encuentro 1-1. Más adelante, en la quinta entrada, la Nave Verde armó un rally que le permitió tomar ventaja momentánea.

Oscar Campos abrió el inning con sencillo, Drew Stankiewicz avanzó a los corredores con toque de sacrificio y Christian Villanueva produjo dos carreras con imparable al jardín izquierdo para colocar la pizarra 3-1 a favor de Saltillo.

$!Manny Barreda trabajó más de cuatro entradas en la victoria de Saltillo.
Manny Barreda trabajó más de cuatro entradas en la victoria de Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Sin embargo, Charros reaccionó en la séptima entrada. Allen Córdoba abrió con sencillo y posteriormente Michael Wielansky conectó doble productor para acercar a los visitantes. Jared Walsh empató el encuentro con sencillo al jardín derecho ante el relevo saltillense, colocando el juego 3-3.

Cuando parecía que el partido se encaminaba a entradas extras, Saraperos encontró la diferencia en la octava baja. Chris Carter conectó cuadrangular solitario por el jardín derecho ante Elkin Alcalá para devolverle la ventaja a la Nave Verde con el 4-3.

Saltillo todavía amenazó con ampliar la diferencia tras un pelotazo a Armando Álvarez y sencillo de Fernando Villegas, aunque la ofensiva dejó corredores en posición de anotar.

$!Saraperos abrió la serie en casa con una victoria sobre Charros de Jalisco.
Saraperos abrió la serie en casa con una victoria sobre Charros de Jalisco. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

En la novena entrada, el relevo de Saraperos logró contener el intento de reacción de Charros. Jesús Cruz retiró los últimos outs del encuentro y aseguró la victoria para la Nave Verde en el arranque de la serie.

Con este resultado, Saraperos abrió con triunfo una serie importante en casa y mostró capacidad de respuesta después de los problemas que había arrastrado durante las últimas semanas.

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Saraperos abrió la serie en casa con una victoria sobre Charros de Jalisco. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

NUEVO REFUERZO EN LA NAVE VERDE

Además, Saraperos anunció la incorporación del jardinero estadounidense Brian O’Grady como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El pelotero, originario de Philadelphia, cuenta con experiencia en Grandes Ligas tras su paso por Reds de Cincinnati, Rays de Tampa Bay y Padres de San Diego, además de trayectoria en el beisbol asiático con Saitama Seibu Lions de Japón y Hanwha Eagles de Corea del Sur. O’Grady también conoce la Liga Mexicana de Beisbol luego de jugar con Algodoneros de Unión Laguna en las temporadas 2025 y 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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