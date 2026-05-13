México y EU rechazan que la CIA tuviera un papel letal en un operativo en México

El martes, CNN informó que la CIA había participado en el asesinato de Francisco Beltrán, un integrante de nivel medio de un cártel, ocurrido en marzo, en lo que el medio calificó de una campaña “ampliada” de la CIA dentro del país. El hombre murió cuando un explosivo destrozó su coche en las afueras de Ciudad de México, hecho que fue ampliamente difundido en su momento. Pero el informe de CNN decía que el incidente “fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos”.

La CIA brindó apoyo de inteligencia y planificación para un operativo reciente contra un elemento de un cártel en México, pero no estaba sobre el terreno cuando las autoridades mexicanas mataron al hombre, según un exfuncionario y otras personas informadas sobre el operativo.

El informe también decía que la CIA ha participado en múltiples “ataques letales” contra miembros de cárteles mexicanos desde el año pasado, con distintos niveles de implicación de la agencia.

El exfuncionario y otras personas informadas sobre el operativo dijeron que la CIA aportó información sobre la ubicación del agente del cártel y participó en la planificación del asesinato. No está claro hasta qué punto habría participado la CIA en la planificación. Pero los agentes de la CIA no estuvieron presentes en el lugar del atentado ni asesoraron en persona a los mexicanos cuando se llevó a cabo la operación, dijeron el exfuncionario y las personas informadas. Hablaron bajo condición de anonimato para referirse a un operativo delicado y a la recopilación de información de inteligencia.

El reportaje de la CNN se publica en un momento especialmente delicado en los lazos entre ambos países, en medio de la creciente presión del gobierno del presidente Donald Trump sobre México para que haga más por combatir a los cárteles y el narcotráfico. Trump ha amenazado con una acción militar unilateral en territorio de México si el gobierno mexicano no hace más para contrarrestar a los grupos criminales.

Pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado tales amenazas, insistiendo en que la presencia de tropas estadounidenses violaría la soberanía de su país. En cambio, ha dicho, México agradece la ayuda estadounidense en forma de intercambio de inteligencia y formación, nada más.

“Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permita operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial”, dijo Sheinbaum el mes pasado en una conferencia de prensa.

El informe de la CNN podría tensar aún más la relación bilateral entre Estados Unidos y México, ya que el gobierno mexicano insiste en que son sus propias fuerzas de seguridad, y no las estadounidenses, las que dirigen todas las operaciones contra los cárteles dentro de México.

El gobierno mexicano se apresuró a desmentir la noticia el martes por la noche.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, dijo en X Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

El martes por la noche, la CIA también desmintió el informe de la CNN. “Se trata de información falsa y morbosa”, dijo Liz Lyons, portavoz de la CIA, en un comunicado publicado en X.

Funcionarios estadounidenses han dicho anteriormente que agentes de la CIA han estado asesorando a las fuerzas mexicanas en operativos antidroga, destacados conjuntamente en centros de mando dentro de México. Pero los agentes de inteligencia estadounidenses no desempeñan ninguna función sobre el terreno, insisten, y su presencia se limita a esos centros de mando conjuntos.

Los responsables de seguridad estadounidenses y mexicanos han dicho en repetidas ocasiones que su cooperación se limita al intercambio de información y a la formación, sin que las fuerzas estadounidenses desempeñen ningún papel sobre el terreno.

En febrero, la CIA compartió información de inteligencia con las fuerzas mexicanas que les ayudó a capturar y matar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización de narcotraficantes es una de las mayores organizaciones criminales del mundo.

La relación bilateral entre Estados Unidos y México se vio sometida a un escrutinio adicional el mes pasado, cuando dos agentes de la CIA murieron en un accidente de coche mientras regresaban de una operación contra el cártel dirigida por agentes de seguridad mexicanos en el estado de Chihuahua.