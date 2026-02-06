Tupy pone el foco en el bienestar emocional durante una etapa clave: la adolescencia

Con la convicción de que el bienestar emocional comienza en casa y se fortalece en comunidad, Tupy llevó a cabo el pasado 31 de enero un Taller de Salud Mental dirigido a adolescentes hijos de sus colaboradores, como parte de su compromiso por acompañar no solo a su personal, sino también a quienes forman parte esencial de su vida: sus familias. En esta jornada participaron 66 adolescentes de entre 11 y 17 años, quienes encontraron un espacio seguro, cercano y diseñado especialmente para ellos, donde pudieron expresarse, reflexionar y adquirir herramientas para reconocer y gestionar sus emociones, fortalecer su autoestima, desarrollar empatía y aprender a pedir ayuda cuando la necesitan.

El taller fue impartido por especialistas en el tema de “Construyendo Vidas A.C.” y se desarrolló bajo el enfoque “Vive en 4D”, un modelo que invita a los jóvenes a mirarse con mayor conciencia y a construir decisiones más saludables para su presente y su futuro. A través de los pilares Vive Despierto, Vive Decidido, Vive Disciplinado y Vive Determinado, los participantes trabajaron temas como la responsabilidad personal, la resiliencia, la perseverancia y la importancia de mantener hábitos que cuiden su bienestar emocional. Durante tres horas, en modalidad presencial, los adolescentes participaron en dinámicas, conversaciones y actividades guiadas que fomentaron la comunicación abierta, el respeto y la creación de redes de apoyo, en un ambiente de confianza y acompañamiento.

Además, esta iniciativa contempla un plan interno de seguimiento, con el objetivo de dar continuidad al acompañamiento emocional tanto de los adolescentes como de sus familias, reforzando el impacto positivo de este esfuerzo en el largo plazo.

Con este taller, Tupy reafirma su visión de ser una empresa cercana y humana, que reconoce que el bienestar no se limita al entorno laboral y que cuidar la salud emocional de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores es fundamental para construir familias más fuertes y comunidades más sanas.