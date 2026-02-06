Tupy pone el foco en el bienestar emocional durante una etapa clave: la adolescencia

Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Tupy pone el foco en el bienestar emocional durante una etapa clave: la adolescencia
    La iniciativa forma parte del compromiso de Tupy por impulsar el bienestar emocional. FOTO: CORTESÍA
La empresa llevó a cabo un taller especializado para hijos de colaboradores, promoviendo herramientas de autoestima, resiliencia y acompañamiento familiar

Con la convicción de que el bienestar emocional comienza en casa y se fortalece en comunidad, Tupy llevó a cabo el pasado 31 de enero un Taller de Salud Mental dirigido a adolescentes hijos de sus colaboradores, como parte de su compromiso por acompañar no solo a su personal, sino también a quienes forman parte esencial de su vida: sus familias.

En esta jornada participaron 66 adolescentes de entre 11 y 17 años, quienes encontraron un espacio seguro, cercano y diseñado especialmente para ellos, donde pudieron expresarse, reflexionar y adquirir herramientas para reconocer y gestionar sus emociones, fortalecer su autoestima, desarrollar empatía y aprender a pedir ayuda cuando la necesitan.

Durante tres horas, los jóvenes, hijos de los colaboradores, trabajaron dinámicas para reconocer y gestionar sus emociones en un ambiente de confianza y respeto. FOTO: CORTESÍA
Durante tres horas, los jóvenes, hijos de los colaboradores, trabajaron dinámicas para reconocer y gestionar sus emociones en un ambiente de confianza y respeto. FOTO: CORTESÍA

El taller fue impartido por especialistas en el tema de “Construyendo Vidas A.C.” y se desarrolló bajo el enfoque “Vive en 4D”, un modelo que invita a los jóvenes a mirarse con mayor conciencia y a construir decisiones más saludables para su presente y su futuro. A través de los pilares Vive Despierto, Vive Decidido, Vive Disciplinado y Vive Determinado, los participantes trabajaron temas como la responsabilidad personal, la resiliencia, la perseverancia y la importancia de mantener hábitos que cuiden su bienestar emocional.

Durante tres horas, en modalidad presencial, los adolescentes participaron en dinámicas, conversaciones y actividades guiadas que fomentaron la comunicación abierta, el respeto y la creación de redes de apoyo, en un ambiente de confianza y acompañamiento.

Un total de 66 adolescentes participaron en el Taller de Salud Mental impulsado por Tupy. FOTO: CORTESÍA
Un total de 66 adolescentes participaron en el Taller de Salud Mental impulsado por Tupy. FOTO: CORTESÍA

Además, esta iniciativa contempla un plan interno de seguimiento, con el objetivo de dar continuidad al acompañamiento emocional tanto de los adolescentes como de sus familias, reforzando el impacto positivo de este esfuerzo en el largo plazo.

FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Con este taller, Tupy reafirma su visión de ser una empresa cercana y humana, que reconoce que el bienestar no se limita al entorno laboral y que cuidar la salud emocional de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores es fundamental para construir familias más fuertes y comunidades más sanas.

Especialistas de "Construyendo Vidas A.C." guiaron la jornada bajo el modelo "Vive en 4D", enfocado en responsabilidad, resiliencia y hábitos saludables. FOTO: CORTESÍA
Especialistas de “Construyendo Vidas A.C.” guiaron la jornada bajo el modelo “Vive en 4D”, enfocado en responsabilidad, resiliencia y hábitos saludables. FOTO: CORTESÍA

“En Tupy creemos que cuidar a nuestra gente también significa cuidar a sus familias. La adolescencia es una etapa clave en la vida de las personas, y para nosotros es fundamental acompañar a los hijos de nuestros colaboradores, escucharlos y brindarles herramientas para su bienestar emocional. Cuando una familia se siente acompañada, toda la comunidad se fortalece”, destacó Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

