Tupy recibe reconocimiento de afiliación a Coparmex Coahuila Sureste

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    Tupy recibe reconocimiento de afiliación a Coparmex Coahuila Sureste
    Tupy fue distinguida por sus 50 años de afiliación a Coparmex Coahuila Sureste, como parte de la celebración por el 90 aniversario del organismo empresarial. FOTO: CORTESÍA

La compañía fue distinguida por su antigüedad y trayectoria como miembro del organismo empresarial, durante la celebración de su 90 aniversario

SALTILLO, COAH.- Tupy recibió un reconocimiento por su afiliación a Coparmex Coahuila Sureste, en el marco de la celebración por el 90 Aniversario de la Delegación Coahuila Sureste de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En toda su trayectoria, la planta suma 50 años como miembro de la organización, reafirmando su compromiso con el desarrollo industrial y económico de la región.

El distintivo reconoció la antigüedad y trayectoria de Tupy como miembro de la asociación y fue entregado por el Gobernador del Estado de Coahuila y el Presidente Nacional de Coparmex, durante el encuentro que reunió a representantes empresariales, autoridades y líderes de la región.

$!Tupy consolida una relación de largo plazo con la comunidad empresarial de Coahuila
Tupy consolida una relación de largo plazo con la comunidad empresarial de Coahuila

La presencia de Tupy en Coahuila se consolidó en 2012, cuando la compañía incorporó las operaciones en Saltillo y en Ramos Arizpe, fortaleciendo sus capacidades productivas en México y su participación en cadenas industriales de alcance global.

El reconocimiento representa también la continuidad de una relación de largo plazo con la comunidad empresarial de Coahuila y refrenda el compromiso de Tupy con una de las regiones industriales más relevantes del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tupy-fortalece-su-compromiso-con-el-talento-regional-mediante-nuevas-alianzas-con-la-universidad-la-salle-y-la-unidep-AM22955566

A través de su participación en organismos como Coparmex Coahuila Sureste, Tupy mantiene una vinculación activa con el sector empresarial y contribuye al diálogo y la colaboración entre compañías, instituciones y autoridades para impulsar la competitividad, el empleo y el desarrollo económico y sostenible de la región.

En el marco de sus nueve décadas de historia, Coparmex Coahuila Sureste reconoció a empresas y organizaciones que, a través de su permanencia y participación, han acompañado la evolución del sector productivo regional.

$!Tupy refrendó su vínculo con Coparmex Coahuila Sureste y su participación en el desarrollo del sector empresarial de la región. FOTO: CORTESÍA
Tupy refrendó su vínculo con Coparmex Coahuila Sureste y su participación en el desarrollo del sector empresarial de la región. FOTO: CORTESÍA

Para Tupy, la distinción por 50 años de afiliación refleja la continuidad de una trayectoria industrial que ha evolucionado a lo largo del tiempo, manteniendo su arraigo en Coahuila y su compromiso con la generación de valor económico y social en las comunidades donde opera.

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