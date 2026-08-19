Tupy fortalece su compromiso con el talento regional mediante nuevas alianzas con la Universidad La Salle y la UNIDEP

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Saltillo
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    Tupy fortalece su compromiso con el talento regional mediante nuevas alianzas con la Universidad La Salle y la UNIDEP
    Estudiantes de Fisioterapia, Nutrición y Psicología realizarán sus prácticas profesionales y servicio social dentro de Tupy. FOTOS: CORTESÍA

La multinacional de fundición y maquinado consolida convenios de vinculación académica para impulsar prácticas profesionales, servicio social y proyectos de salud ocupacional en Coahuila

SALTILLO.- Con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo educativo, tecnológico y profesional de los jóvenes en la región, Tupy, empresa líder global en el sector de la fundición y el maquinado de componentes estructurales, formalizó la firma de convenios de colaboración estratégica con la Universidad La Salle Saltillo y la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP).

Estos convenios están orientados a acercar a estudiantes universitarios al entorno profesional, construyendo un puente sólido entre las aulas y el sector industrial y permitiendo a los estudiantes aplicar sus conocimientos teóricos en entornos de manufactura de alta tecnología y clase mundial.

$!Tupy y la Universidad La Salle Saltillo firman convenio que incluye un 30% de beca en colegiaturas para colaboradores y sus familias.
Tupy y la Universidad La Salle Saltillo firman convenio que incluye un 30% de beca en colegiaturas para colaboradores y sus familias.

Los acuerdos permitirán que estudiantes de las carreras de Fisioterapia, Nutrición y Psicología realicen prácticas profesionales y servicio social en Tupy, poniendo sus conocimientos en práctica dentro de un entorno industrial y adquiriendo experiencia antes de incorporarse al mercado laboral.

https://vanguardia.com.mx/dinero/tupy-y-oxxo-acercan-servicios-de-conveniencia-a-colaboradores-de-la-planta-saltillo-AO22792543

En el caso de Fisioterapia y Nutrición, los estudiantes podrán participar en iniciativas enfocadas en la atención y bienestar de los colaboradores de Tupy, contribuyendo desde sus respectivas disciplinas a promover mejores hábitos y condiciones de salud. Por su parte, los estudiantes de Psicología tendrán la oportunidad de desarrollarse en distintas áreas de Recursos Humanos, conociendo de primera mano procesos vinculados con la gestión y desarrollo de talento.

El convenio con la UNIDEP contempla prácticas profesionales de 12 horas semanales durante 14 semanas, mientras que el servicio social tendrá una duración de 32 horas por semana durante un año. Por su parte, el convenio con la Universidad La Salle establece prácticas profesionales de 17 horas semanales durante 14 semanas y esquemas de servicio social de 35 horas semanales durante un año.

$!Tupy reafirma su liderazgo en Coahuila al abrir sus puertas al talento universitario.
Tupy reafirma su liderazgo en Coahuila al abrir sus puertas al talento universitario.

Como parte de esta alianza, la Universidad La Salle también otorgará una beca del 30% en colegiaturas para colaboradores de Tupy y sus familiares directos, aplicable en programas de licenciatura y maestría, ampliando así las oportunidades para continuar con su formación académica y profesional.

Al respecto, Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México, señaló: “En Tupy estamos convencidos de que el talento joven es el motor clave para la innovación y la sostenibilidad de nuestra operación. La vinculación institucional con la Universidad La Salle Saltillo y la UNIDEP nos permite no solo abrir las puertas de nuestras plantas para que los futuros profesionistas adquieran experiencia en un entorno laboral real y competitivo, sino también sumar valor directo a nuestros colaboradores”.

$!Tupy firma alianza con la UNIDEP para transformar la formación universitaria en experiencia laboral real.
Tupy firma alianza con la UNIDEP para transformar la formación universitaria en experiencia laboral real.

Con estas acciones, Tupy reafirma su posición como un empleador clave en la Región Sureste de Coahuila, comprometido con la educación integral, la inclusión y la generación de oportunidades de empleo de valor para las nuevas generaciones de profesionales.

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