Tupy se suma por segundo año consecutivo a la reforestación del Cañón La Carbonera

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Saltillo
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    Tupy se suma por segundo año consecutivo a la reforestación del Cañón La Carbonera
    Integrantes del programa Transformadores Tupy y sus familias se sumaron a la jornada de reforestación organizada en alianza con la Asociación Saltillo Ecológico. FOTOS: CORTESÍA

Colaboradores y sus familias participan en la jornada anual, contribuyendo a la plantación de 860 árboles en la zona

SALTILLO, COAH.- Tupy participó por segundo año consecutivo en la campaña anual de reforestación del Cañón La Carbonera, iniciativa impulsada por la Asociación Saltillo Ecológico, a través de la invitación del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), con el objetivo de contribuir a la recuperación de uno de los espacios naturales de la región.

$!Durante la actividad se plantaron 422 ejemplares de pino piñonero, especie endémica clave para regenerar las hectáreas afectadas por incendios en la región.
Durante la actividad se plantaron 422 ejemplares de pino piñonero, especie endémica clave para regenerar las hectáreas afectadas por incendios en la región.

Durante la jornada se plantaron 860 árboles, de los cuales 422 fueron plantados por integrantes de Transformadores Tupy, el programa de voluntariado de la compañía que opera desde 2017 y organiza acciones en colaboración con instituciones locales, con la participación de colaboradores y sus familias. Sus iniciativas incluyen actividades recreativas, educativas, de apoyo a organizaciones sin fines de lucro y proyectos filantrópicos en las comunidades donde Tupy tiene presencia.

En esta ocasión se plantaron ejemplares de pino piñonero, una especie endémica de la zona. En la actividad participaron 45 personas, entre ellas 21 colaboradores de Tupy y sus familias, sumando esfuerzos en favor de la recuperación del ecosistema de La Carbonera.

$!Familias de colaboradores de Tupy contribuyendo a la siembra de árboles en el Cañón La Carbonera.
Familias de colaboradores de Tupy contribuyendo a la siembra de árboles en el Cañón La Carbonera.

“Cada árbol que plantamos representa una aportación concreta a la recuperación de La Carbonera. Para Tupy también es muy valioso que nuestros colaboradores puedan participar junto con sus familias y convertir estas jornadas en una forma de contribuir, como equipo, al cuidado de nuestra comunidad y de su entorno”, señaló Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

La jornada cobra especial relevancia por los esfuerzos que se han realizado para recuperar esta zona después del incendio registrado en 2018, que consumió aproximadamente 800 hectáreas de vegetación del Cañón La Carbonera. Desde entonces, distintas iniciativas de reforestación han buscado contribuir a la restauración del área, en la cual se ha logrado plantar un total de 12 mil 078 árboles como parte de estas jornadas.

$!Voluntarios de Tupy Saltillo durante la siembra de pinos piñoneros para la restauración del ecosistema.
Voluntarios de Tupy Saltillo durante la siembra de pinos piñoneros para la restauración del ecosistema.

La participación de Transformadores Tupy en esta iniciativa se suma a las acciones que la compañía desarrolla para ampliar el alcance de su voluntariado y fortalecer su vinculación con las comunidades donde opera, mediante proyectos sociales, educativos y ambientales.

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