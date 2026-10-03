Dodgers vence 5-3 a Braves y pega primero en la Serie Divisional de MLB

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    Dodgers vence 5-3 a Braves y pega primero en la Serie Divisional de MLB
    Tarik Skubal encabezó el triunfo de Dodgers sobre Braves al permitir sólo una carrera en seis entradas del Juego 1 de la Serie Divisional. FOTO: AP

Tarik Skubal dominó desde la lomita y Los Ángeles conectó tres jonrones para tomar ventaja de 1-0 sobre Atlanta en los Playoffs de Grandes Ligas

Dodgers de Los Ángeles abrió la Serie Divisional de la Liga Nacional al vencer 5-3 a los Braves de Atlanta en Dodger Stadium, impulsado por una sólida apertura de Tarik Skubal y tres cuadrangulares que marcaron diferencia en el primer duelo.

El zurdo, adquirido por Los Ángeles antes de la fecha límite de cambios, respondió en su primera apertura de Postemporada con los Dodgers: trabajó seis entradas, permitió dos hits y una carrera, otorgó dos bases por bolas y recetó siete ponches.

Después de tolerar un sencillo de Drake Baldwin para abrir el encuentro, retiró a 15 bateadores consecutivos y mantuvo controlada a una ofensiva de Atlanta que venía de eliminar a Filadelfia.

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La pizarra se rompió en la cuarta entrada. Teoscar Hernández castigó al relevista Victor Mederos con un jonrón de dos carreras que puso el 2-0 y encendió a una afición que soportó temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados en Los Ángeles.

Atlanta respondió en la sexta con vuelacercas solitario de Sean Murphy para acercarse 2-1, pero la reacción duró poco.

En la parte baja, Kyle Tucker conectó cuadrangular de dos carreras y Max Muncy agregó otro solitario para ampliar la ventaja de los Dodgers a 5-1 y dejar contra las cuerdas al bullpen de los Braves.

El cierre tuvo drama. Ozzie Albies disparó jonrón de dos carreras en la novena frente a Tanner Scott para recortar la diferencia a 5-3.

Evan Phillips entró con dos outs, permitió una base por bolas a Mauricio Dubón y llevó la carrera del empate al plato, pero dominó a Austin Riley con una rola a las paradas cortas para asegurar el triunfo.

Con el resultado, Dodgers toma ventaja de 1-0 en una Serie Divisional al mejor de cinco y mantiene vivo su objetivo de conquistar un tercer campeonato consecutivo.

Atlanta queda obligado a reaccionar con un cuerpo de lanzadores exigido tras la Serie de Comodines. El Juego 2 se disputará en Los Ángeles, donde los Braves buscarán igualar una eliminatoria que comenzó bajo el poder y el pitcheo del bicampeón.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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