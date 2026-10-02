CFE lleva internet gratis a clínicas del IMSS-Bienestar: así funcionará en octubre de 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) amplía durante 2026 su estrategia de conectividad con la instalación de puntos de acceso a internet gratuito en clínicas del IMSS-Bienestar, una medida que busca acercar el servicio a comunidades donde existen mayores dificultades para acceder a internet.

El programa forma parte de la estrategia federal para reducir la brecha digital y contempla que la conexión esté disponible en espacios públicos considerados prioritarios. De acuerdo con documentos oficiales, la CFE deberá participar en la conexión de 7 mil 561 clínicas del IMSS-Bienestar durante 2026. INTERNET GRATUITO EN CLÍNICAS DEL IMSS-BIENESTAR La conectividad no significa que el Gobierno federal entregue un servicio de internet doméstico gratuito a cada persona. Se trata de puntos de acceso WiFi instalados en espacios públicos, donde las personas podrán conectarse mientras se encuentren en los sitios contemplados por el programa. La medida busca que tanto usuarios como trabajadores de las unidades médicas puedan contar con una herramienta adicional para realizar actividades que requieren conexión a internet. La CFE informó desde abril de 2026 que durante 2025 fueron instalados 3 mil 180 puntos de acceso a internet gratuito en clínicas del IMSS-Bienestar. Para el primer semestre de 2026 se contempló la instalación de otros 2 mil 360 puntos en unidades médicas.

LA CONECTIVIDAD TAMBIÉN IMPULSARÁ LA TELEMEDICINA Uno de los objetivos asociados con esta infraestructura es fortalecer el uso de herramientas digitales en el sector salud. El acceso a internet puede facilitar actividades como consultas a distancia, comunicación entre personal médico, acceso a información y otros servicios digitales que requieren conectividad. El Plan Nacional de Conectividad 2026-2030 establece como meta alcanzar la cobertura de internet gratuito en el 100 por ciento de las clínicas del IMSS-Bienestar y de las telesecundarias del país. CUÁNTOS PUNTOS DE INTERNET GRATUITO HABRÁ La estrategia de 2026 contempla 27 mil 749 sitios públicos que deberán ser conectados por la CFE. De esta cifra, 7 mil 561 corresponden a clínicas del IMSS-Bienestar y 20 mil 188 a telesecundarias. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones señala que estos trabajos forman parte de una política para ampliar el acceso efectivo y equitativo a los servicios de conectividad, especialmente en espacios relacionados con derechos como la salud y la educación.

DÓNDE PODRÁ UTILIZARSE EL INTERNET La disponibilidad dependerá de la instalación de los puntos de acceso en cada unidad. Por ello, la estrategia no implica que todas las clínicas tengan necesariamente el servicio al mismo tiempo durante octubre. El objetivo establecido para 2026 es avanzar hacia la cobertura total de las unidades contempladas y llevar conectividad gratuita a espacios donde puede ser utilizada por pacientes, acompañantes y personal. De esta manera, la CFE suma la infraestructura de telecomunicaciones a sus actividades y participa en una estrategia nacional que busca que el acceso a internet llegue también a comunidades con mayores dificultades de conectividad.