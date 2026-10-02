¡México, nos vemos en 2027! La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso con Amaia Montero

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    ¡México, nos vemos en 2027! La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso con Amaia Montero
    Regalo. Amaia Montero retomó su lugar como vocalista de La Oreja de Van Gogh y prepara su regreso a los escenarios mexicanos. FOTO: FACEBOOK@La Oreja de Van Gogh

El grupo español confirmó que llevará su gira ‘Tantas Cosas que Contar’ a México, aunque todavía no revela fechas ni ciudades

Los fanáticos del pop en español esperaron, confiaron y ahora es su momento de celebrar, ya que el reencuentro de la agrupación La Oreja de Van Gogh llegará a México en 2027, tal como lo confirmó Amaia Montero desde la cuenta oficial del grupo en Instagram.

Y aunque no se dieron mayores detalles, los fans de canciones icónicas de la cultura pop mexicana como ‘Rosas’ o ‘Cuídate’ deberán estar atentos a las actualizaciones que realice la banda.

“Los conciertos en España están yendo espectacularmente bien. Pero una gira de La Oreja de Van Gogh no es una gira si no pasa por nuestra segunda casa”, dijo el músico Xabier San Martín. A lo que Montero confirmó que la agrupación regresará al país el siguiente año. “México, nos vemos el próximo verano. Muak”, expresó la intérprete.

¿CUÁNDO SON LOS CONCIERTOS EN MÉXICO?

La gira ‘Tantas Cosas que Contar’ representa, además, una nueva etapa para La Oreja de Van Gogh, que actualmente se encuentra retomando los escenarios y reencontrándose con su público.

De acuerdo con EFE, los conciertos que la banda ha ofrecido en España han tenido una respuesta positiva, según el mensaje compartido por sus integrantes.

Este evento musical vuelve a reunir al grupo con su vocalista original y se ha consolidado “como uno de los espectáculos más demandados de este 2026 con más de 400 mil entradas vendidas”, según la agencia informativa.

CRISIS DE SALUD SUPERADA

Amaia Montero se alejó de la vida pública tras sufrir un fuerte desgaste emocional y episodios de ansiedad severos que la pusieron bajo el ojo público en 2022.

Esos momentos preocuparon a sus seguidores luego de que publicara una fotografía desmejorada y un mensaje desalentador en sus redes sociales, lo que la llevó a ingresar temporalmente a una clínica de recuperación. Su hermana fue quien pasó esta etapa junto a ella, mientras los fanáticos esperaban verla de nuevo recuperada.

https://vanguardia.com.mx/show/confirmado-remmy-valenzuela-se-presentara-en-saltillo-JO23877196

Tras un largo proceso de sanación, reapareció por sorpresa cantando con Karol G en el estadio Santiago Bernabéu y, a finales de 2025, anunció su esperado regreso oficial a La Oreja de Van Gogh, retomando su rol como vocalista principal.

El éxito de la agrupación, que conquistó al público mexicano en la década de los 2000, trascendió el tiempo. Temas como ‘Rosas’ o ‘La Playa’ rebasan el billón de visitas en YouTube, mientras que en Spotify tiene más de 14.7 millones de oyentes mensuales.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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