‘Digger’: Iñárritu y Tom Cruise, una dupla que nació hace siete años
El director mexicano y la estrella de Hollywood revelan a VMÁS cómo construyeron durante años a Digger Rockwell, un personaje que llevó a Cruise a una de las transformaciones más exigentes de su carrera
Entre los dos suman 14 mil millones de dólares en recaudaciones. Y aunque ya sabemos que Tom Cruise suma la mayor parte, Alejandro González Iñárritu agrega la mayor cantidad de premios, con siete nominaciones al Oscar y cinco estatuillas ganadas.
Con otras cuatro nominaciones, Tom tampoco consiguió su propio Oscar como Mejor Actor, aunque la Academia le entregó el premio honorífico, en manos del mismísimo Alejandro González Iñárritu. Y en la próxima ceremonia, juntos se encuentran entre los favoritos, gracias a la nueva superproducción ‘Digger’, que incluso ya fue proyectada entre quienes votan los premios, en el mismísimo Museo de la Academia, donde incluso estuvimos invitados.
¿Es cierto que, por verla tantas veces, Tom Cruise gastó por completo la copia de ‘Amores Perros’ que dirigió Alejandro González Iñárritu?
TOM CRUISE: —Creo que terminé hasta gastando todas sus películas, desde la primera que vi hace 25 años. La voz en el cine que él tiene es extraordinaria. Y es un honor trabajar con alguien del nivel artístico de Alejandro.
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU: —Tom es tan apasionado del cine para ver en una sala de cine como yo. Y justamente filmamos ‘Digger’ en 35 mm, en VistaVision, con un formato diseñado para verlo en cine.
¿Y cómo fue que surgió esta sociedad tan artística entre ustedes?
IÑÁRRITU: —A mí se me había ocurrido esta idea nueve años atrás. Y recién dos años después, siete años atrás, con Tom empezamos a hablar sobre la posibilidad de que él fuera Digger, en la época en que todavía estaban filmando ‘Top Gun’. Yo nunca había hecho algo así. Y nos llevó mucho tiempo porque es muy original. Lo hermoso de mi profesión es que a esta edad sigo aprendiendo, tengo que seguir aprendiendo a hacer cine. Sabía que era una aventura tan compleja como hermosa. Y necesitaba una persona que inspirara, un colaborador valiente. Tom era el único que podía lograrlo. Pasamos mucho tiempo buscando la forma de hacerlo todo, aprendiendo realmente, explorando, con cosas que no salieron bien, intentando de nuevo, siempre obsesionados con seguir aprendiendo cada vez más. Fue un verdadero desafío y no tenía ninguna otra opción que hacerlo con él.
¿Y Tom? ¿Por qué aceptaste trabajar con Alejandro González Iñárritu?
TOM CRUISE: —El cine de Alejandro me inspira. Cuando ves su estilo de cine, la excelencia se nota desde el principio hasta el fin, en términos de guion, producción e interpretaciones. Amo su estilo de cine, todo. Y es fabuloso tener la oportunidad de trabajar con él, de conocerlo como ser humano... Y yo también me considero un estudiante, primero y principal, porque trato de explorar todos los rincones del mundo del cine, con increíbles seres humanos, artistas asombrosos, como Alejandro. Es la clase de cine por la que quiero seguir haciendo cine. Y te diría que necesité 40 años para poder ponerme las botas de Digger, para buscar tantas capas de un personaje así. Y estoy ansioso de que la gente lo vea.
Entre la superacción que nos tiene acostumbrados Tom Cruise y el premiado perfil artístico de Alejandro González Iñárritu, nadie hubiera imaginado que iban a trabajar juntos. Pero el encuentro se convierte en uno de los cruces creativos más fascinantes del mundo del cine contemporáneo. En estilos totalmente diferentes, ambas trayectorias convivieron a lo largo de los años, en universos paralelos.
Por un lado, Iñárritu supo definir un arte cinematográfico autoral, con la intensidad narrativa de historias tan diferentes como las nominadas al Oscar ‘Amores Perros’, ‘Babel’, ‘Biutiful’, ‘Birdman’ y ‘El Renacido’. Mientras tanto, Tom Cruise se consagró como la última gran superestrella de Hollywood, protagonizando un estilo de cine con mucha más adrenalina y acción, que supera los límites impuestos por él mismo, en las superproducciones de ‘Misión: Imposible’ o ‘Top Gun’, mientras ya anunció una nueva segunda parte de ‘Días de Trueno’, con Anne Hathaway.
Sí, tienen un estilo muy diferente. Pero los dos comparten la misma pasión, con un extremo profesionalismo por el arte cinematográfico, buscando siempre la máxima perfección.
La idea de trabajar juntos, en realidad, había nacido hace más tiempo, pero recién pudieron ponerse de acuerdo cuando Tom estaba filmando el gran final de ‘Misión: Imposible’. Alejandro lo esperó y esperó, porque no imaginaba que nadie más podía darle vida a la idea de una sátira sobre un excéntrico magnate multimillonario, del estilo de Elon Musk, que podría salvar a la humanidad de la misma crisis que él mismo provocó. (Algún parecido con la creación de los robots y la IA es pura casualidad).
Después de todo, Tom Cruise también tiene la experiencia de haber protagonizado un estilo de cine autoral, como ‘Eyes Wide Shut’, de Stanley Kubrick; ‘Magnolia’, de Paul Thomas Anderson, y ‘Nacido el 4 de julio’, de Oliver Stone.
Y, en cierta forma, Alejandro González Iñárritu vuelve a imponer un estilo muy parecido al de ‘Birdman’, donde ganó tres Oscars al Mejor Guion, Mejor Dirección y Mejor Película, tratando de repetir con Tom Cruise el éxito que había conseguido con Leonardo DiCaprio, cuando ganaron los Oscars de ‘El Renacido’.
¿Cómo recuerdan los primeros encuentros entre ustedes?
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU: —Tom vino a visitarme en una motocicleta. Me acuerdo como si fuera ayer.
TOM CRUISE: —Apenas me propuso que nos encontráramos, fui a verlo la siguiente noche que habíamos empezado a filmar ‘Top Gun’.
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU: —Y yo no lo podía creer cuando vi que llegó como un avión, un misterioso hombre, en motocicleta.
TOM CRUISE: —Es que así me muevo más rápido y tampoco me tengo que preocupar por el tráfico. Aquella vez, nos quedamos hablando hasta temprano en la madrugada y yo tenía que volver al estudio. Apenas dormí un par de horas, pero valió la pena.
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU: —En verdad, todo esto había empezado siete años atrás, pero tengo que decir que no estaba preparado para ver la transformación de Tom, cómo se convirtió en Digger. Todos sabemos lo valiente que es, los aviones, sus trabajos de acción, pero la forma en que revivió este personaje fue otro estilo de valentía. Te diría que es el rol con mayores desafíos y con una actuación impecable.
Más allá de la posible nominación al Oscar como Mejor Actor y Mejor Dirección, ‘Digger’ se asegura la competencia en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado, por la asombrosa transformación de Tom Cruise. El mismo Alessandro Bertolazzi, que ya había ganado otro Oscar por ‘Suicide Squad’ en 2017, fue el creador del impresionante proceso.
Tampoco fue nada fácil y, en un principio, necesitó seis horas de un complejo trabajo que requería prótesis faciales para todo el rostro, cobertura del cráneo para el cabello blanco, dientes postizos y otra prótesis para una barriga que, obviamente, nunca pudo haber tenido en la realidad Tom Cruise.
Pero el profesionalismo de Cruise generó suficientes exigencias para reducir al máximo el tiempo que terminaron consiguiendo al final de la producción, en ‘apenas’ una hora, sin perder el más mínimo detalle (ni las posibilidades del Oscar, que hubiera sido descalificado por la remota posibilidad de reemplazar el verdadero maquillaje con efectos digitales que no terminaron utilizando).
Mi hija preguntó si realmente era Tom Cruise cuando empezamos a ver ‘Digger’ en el Museo de la Academia. ¿Hablamos del acento texano de Tom, más allá del maquillaje?
TOM CRUISE: —No fue para nada fácil encontrar la vuelta, pero a mí me encanta absorber la humanidad de la gente. Toda mi vida viajé por el mundo porque siempre quise conocer culturas diferentes. Y siempre me sentía como el niño nuevo de la clase, escuchando acentos tan diferentes. Cuando era joven, me acuerdo que escribía sobre ciertos personajes y me gustaba imitar. Y eso es lo que hice con Digger.
¿Cómo resumirían la historia de ‘Digger’?
IÑÁRRITU: —Supongo que ‘Digger’ trata sobre todos nosotros, trata sobre la humanidad. Y Tom interpreta el personaje de Digger Rockwell, un hombre muy poderoso que no quiere cambiar el mundo, pero quiere cambiar la forma en que la gente ve al mundo. Ese es el poder. Y toma la peor decisión en el mundo, que termina resultando muy gracioso verlo.
TOM CRUISE: —Es gracioso ver cómo tenemos la desilusionada necesidad de controlar lo incontrolable, incluso cuando sabemos que vamos a fracasar. Yo tuve suerte de tener éxito desde muy jovencito, pero siempre trato de seguir empujando los límites, aprendiendo algo nuevo. Sé muy bien que tengo una puerta abierta, pero quiero seguir empujando cada vez más, esperando que el cine funcione lo suficiente para tener la oportunidad de volver a hacerlo otra vez. Quiero que a todos les vaya bien, que ganen lo suficiente para que más gente pueda hacer más cine. Realmente sé que es un privilegio ocupar el lugar que ocupo.