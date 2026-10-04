Alista Stellantis paro en plantas de Saltillo por mantenimiento y cambios de línea
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La automotriz confirmó la medida; aseguraron que no se verán afectados los salarios de los trabajadores
La automotriz Stellantis realizará paros en plantas de Saltillo para darles mantenimiento, entrenar al personal y por cambios de línea. La compañía mantendrá el pago de salarios a su plantilla laboral.
El director de Comunicación y Relaciones Públicas de Stellantis México, Miguel Ceballos, confirmó a VANGUARDIA que la planta Saltillo Truck Light Duty, donde se fabrican modelos como la Ram 1500, verá interrumpidas sus operaciones durante una semana por cambio de línea, mantenimiento y entrenamiento de personal.
Por las mismas causas, en tanto, la planta Saltillo Heavy-Duty Truck también parará su producción. En su caso, la interrupción también se prolongará por una semana.
Pese a la interrupción de operaciones, las fuentes confirmaron que los trabajadores no verán afectados sus ingresos, es decir, se les pagará su salario con normalidad.
En abril de 2025, Stellantis también realizó paros en sus plantas de Saltillo debido a la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.