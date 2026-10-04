Alista Stellantis paro en plantas de Saltillo por mantenimiento y cambios de línea

La automotriz Stellantis realizará paros en plantas de Saltillo para darles mantenimiento, entrenar al personal y por cambios de línea. La compañía mantendrá el pago de salarios a su plantilla laboral.

El director de Comunicación y Relaciones Públicas de Stellantis México, Miguel Ceballos, confirmó a VANGUARDIA que la planta Saltillo Truck Light Duty, donde se fabrican modelos como la Ram 1500, verá interrumpidas sus operaciones durante una semana por cambio de línea, mantenimiento y entrenamiento de personal.