UAAAN confirma emisión de títulos electrónicos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 marzo 2026
    UAAAN confirma emisión de títulos electrónicos
    Autoridades de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro informaron sobre la emisión de documentos profesionales en formato electrónico. CORTESÍA

Autoridades informaron que los documentos profesionales ya cuentan con registro ante la Dirección General de Profesiones; el listado de trámites concluidos se difundirá cada semana.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro informó a su comunidad de egresados que ya se realiza la emisión de títulos en formato electrónico, los cuales cuentan con su respectivo registro ante la Dirección General de Profesiones (DGP).

El aviso fue dado a conocer tras una reunión sostenida con autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el pasado 12 de marzo en la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian egresados de la UAAAN retrasos en títulos electrónicos

El pasado 28 de febrero VANGUARDIA dio a conocer que alrededor de 100 egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro denunciaron retrasos en la entrega de títulos electrónicos por parte de la Secretaría de Educación Pública federal.

Los inconformes indicaron que existen casos de ingenieros agrónomos que se graduaron hace tres años y, pese a haber realizado los trámites correspondientes, no han obtenido el documento electrónico que los acredita como profesionistas en materia agrícola, cuando un título no debería tardar más de tres meses en ser otorgado.

AVANZA PROCESO ADMINISTRATIVO

De acuerdo con el comunicado institucional, los documentos profesionales generados por la casa de estudios ya se encuentran debidamente timbrados y registrados, lo que permitirá a los egresados avanzar en sus trámites académicos y laborales.

Las autoridades universitarias señalaron que esta medida forma parte del proceso de modernización y actualización administrativa que busca agilizar la entrega de documentación oficial a quienes concluyeron sus estudios.

INFORMACIÓN SEMANAL PARA EGRESADOS

Asimismo, se informó que el área de egresados publicará de manera periódica la relación de documentos profesionales emitidos, con el propósito de mantener informada a la comunidad sobre los avances del proceso.

Los listados permitirán que las y los egresados verifiquen cuándo su documento ha sido generado y registrado oficialmente.

El comunicado está firmado por el rector Alberto Flores Olivas y el director de Docencia José Anseto Díaz Balderas, quienes reiteraron el compromiso institucional con la comunidad universitaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cédula Profesional
Certificados
Graduaciones

Organizaciones


UAAAN

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán
A finales de julio, un agente del FBI solicitó a sus colegas que comenzaran una tarea delicada relacionada con Jeffrey Epstein, enumerando los nombres de 14 hombres prominentes, con el presidente Trump a la cabeza.

La falta de registros sobre Trump en los archivos Epstein evidencia fallos en su manejo