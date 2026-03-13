UAAAN confirma emisión de títulos electrónicos

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro informó a su comunidad de egresados que ya se realiza la emisión de títulos en formato electrónico, los cuales cuentan con su respectivo registro ante la Dirección General de Profesiones (DGP).

El aviso fue dado a conocer tras una reunión sostenida con autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el pasado 12 de marzo en la Ciudad de México.

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El pasado 28 de febrero VANGUARDIA dio a conocer que alrededor de 100 egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro denunciaron retrasos en la entrega de títulos electrónicos por parte de la Secretaría de Educación Pública federal.

Los inconformes indicaron que existen casos de ingenieros agrónomos que se graduaron hace tres años y, pese a haber realizado los trámites correspondientes, no han obtenido el documento electrónico que los acredita como profesionistas en materia agrícola, cuando un título no debería tardar más de tres meses en ser otorgado.

AVANZA PROCESO ADMINISTRATIVO

De acuerdo con el comunicado institucional, los documentos profesionales generados por la casa de estudios ya se encuentran debidamente timbrados y registrados, lo que permitirá a los egresados avanzar en sus trámites académicos y laborales.

Las autoridades universitarias señalaron que esta medida forma parte del proceso de modernización y actualización administrativa que busca agilizar la entrega de documentación oficial a quienes concluyeron sus estudios.

INFORMACIÓN SEMANAL PARA EGRESADOS

Asimismo, se informó que el área de egresados publicará de manera periódica la relación de documentos profesionales emitidos, con el propósito de mantener informada a la comunidad sobre los avances del proceso.

Los listados permitirán que las y los egresados verifiquen cuándo su documento ha sido generado y registrado oficialmente.

El comunicado está firmado por el rector Alberto Flores Olivas y el director de Docencia José Anseto Díaz Balderas, quienes reiteraron el compromiso institucional con la comunidad universitaria.