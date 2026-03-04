El 37% de docentes de la UAAAN pertenecen al SNI; ‘una de las mejores universidades del norte’

En el marco del 103 aniversario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), el rector, Alberto Flores Olivas, presentó este miércoles su tercer informe de resultados correspondiente al periodo 2024-2025, durante sesión de Consejo Universitario.

En materia de investigación y desarrollo tecnológico, informó que la institución se ha consolidado como una de las de mayor fortaleza académica en el norte del país con 175 docentes integrados al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es decir, el 37 por ciento, lo que la posiciona como la segunda institución con más investigadores en Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Busca UAAAN evitar huelga; esperan recursos federales para aumento salarial

A través de tres convocatorias internas se aprobaron 267 proyectos de investigación, con una inversión de 10 millones de pesos. Además, se respaldaron proyectos de validación e innovación enfocados en soberanía alimentaria, cambio climático, sanidad vegetal y uso responsable de recursos naturales. En estos trabajos participaron 309 estudiantes.

El rector subrayó el desarrollo de 40 variedades vegetales, de las cuales 32 cuentan con título de obtentor otorgado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. De estas fueron 18 de maíz, ocho de triticale, cuatro de frijol, dos de sorgo, dos de jitomate, dos de cebada y dos de trigo, así como variedades de chile habanero.

También se impulsó el Primer Concurso de Robótica Agrícola y, en la Expo Narro 2025, se presentaron 124 trabajos científicos.

En infraestructura, señaló que se realizó una inversión superior a 56 millones de pesos en la sede Saltillo para rehabilitación de espacios académicos, deportivos y culturales. Resaltó la perforación de un pozo de 600 metros en el campus Buenavista, con el que se garantiza el abasto de agua a largo plazo, además de la rehabilitación de otros pozos y mejoras en ranchos experimentales.

MÁS INFRAESTRUCTURA

En la Unidad Laguna se construyeron aulas, auditorios y espacios deportivos, mientras que en el Centro Académico Regional de Chiapas avanza la edificación de un auditorio y se adquirió un camión para transporte estudiantil. Asimismo, se destinaron 6 millones de pesos a la modernización digital mediante el Sistema Integral de Gestión Académica.

En el ámbito financiero, la universidad ejerció en 2025 un presupuesto total de mil 552 millones de pesos, tras gestionar ampliaciones ante instancias federales. Se destinaron recursos al fondo de pensiones y finiquitos, ante el incremento en el número de jubilaciones. El rector informó que observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación fueron atendidas.

AUMENTA LA MATRÍCULA

En crecimiento académico, la matrícula de nuevo ingreso aumentó 17 por ciento entre 2022 y 2025. La población total asciende a 6 mil 182 estudiantes, con una demanda récord de 5 mil 500 aspirantes para el último ciclo. El Centro Académico Regional Chiapas casi duplicó su matrícula.

El informe también destacó que 43 por ciento del alumnado son mujeres y que estudiantes de 34 etnias indígenas forman parte de la comunidad universitaria. El 31 por ciento de los alumnos de licenciatura cuenta con beca, mientras que en posgrado la cobertura es total.

TE PUEDE INTERESAR: UAAAN abrirá módulo temporal para credenciales y vigencias del semestre enero-junio 2026

“El equipo de trabajo que integramos la actual administración reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando arduamente de la mano de los sectores de la comunidad universitaria con un solo fin: el crecimiento y desarrollo de nuestra Alma Mater, buscando los más altos niveles de excelencia y calidad, e impactar fuertemente en beneficio de la sociedad en general y el sector rural en lo particular” concluyó.