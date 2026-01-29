UAdeC abre admisiones para Licenciatura en Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos

ARTEAGA, COAH.- La Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) lanzó la convocatoria dirigida a estudiantes que hayan concluido sus estudios de nivel Bachillerato y estén interesados en cursar la Licenciatura en Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos, cuyas clases iniciarán en agosto de 2026.

Este programa académico es único en su tipo en México, ya que está diseñado para formar juristas con una sólida preparación humanista, en la que todas las materias incorporan de manera transversal el respeto, la promoción y la protección de los Derechos Humanos. La licenciatura tiene una duración de nueve semestres y busca preparar profesionistas comprometidos con la justicia y la transformación social.

La UAdeC informó que las y los egresados contarán con una formación integral que les permitirá ejercer la profesión jurídica con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso social, con capacidad de desempeño en los ámbitos local, nacional, regional e internacional.

Entre los requisitos para ingresar al programa se encuentran haber concluido el nivel Bachillerato, presentar el examen de admisión de la UAdeC, así como resolver un caso planteado por el Comité Académico de la AIDH. Además, las y los aspirantes deberán realizar una entrevista personal con dicho comité, ser aceptados por el mismo, presentar su expediente completo y formalizar su inscripción académica y administrativa.

La resolución del caso versará sobre un supuesto hipotético, mediante el cual se evaluará el razonamiento y la orientación vocacional del aspirante, con el objetivo de identificar perfiles afines al programa. La rúbrica y el contenido serán elaborados de manera objetiva por un grupo de académicos expertos, conforme a los lineamientos disponibles en la página web de la licenciatura: https://www.academiaidh.com/licenciatura.

El proceso de admisión contempla que la solicitud, el registro de aspirantes y el pago de fichas se realicen hasta el 30 de enero de 2026. El examen de admisión de la UAdeC se aplicará el 21 de marzo y los resultados se darán a conocer el 7 de mayo. La publicación del caso hipotético será el 8 de mayo y el envío de los trabajos deberá realizarse a más tardar el 14 de mayo.

Las entrevistas a aspirantes se llevarán a cabo del 18 al 22 de mayo, mientras que los resultados finales de la AIDH se publicarán el 29 de mayo. Las inscripciones, recepción de documentos y pago de la cuota interna de la AIDH se realizarán del 3 al 14 de agosto, el curso de inducción se desarrollará del 10 al 14 de agosto y el inicio de clases está programado para el 17 de agosto.

Para mayor información, las personas interesadas pueden consultar la convocatoria en la página https://www.academiaidh.com/, escribir al correo electrónico licenciatura@academiaidh.org.mx, comunicarse al teléfono (844) 299 96 00, o acudir a las oficinas de la AIDH ubicadas en la Infoteca del Campus Arteaga de la UAdeC.