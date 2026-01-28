Implementan Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos en escuelas y facultades de la UAdeC Unidad Laguna

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 28 enero 2026
    Implementan Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos en escuelas y facultades de la UAdeC Unidad Laguna
    Autoridades universitarias, estatales y municipales durante la clausura de la capacitación del protocolo Código Centinela UAdeC en la Unidad Laguna. FOTO: CORTESÍA

La Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna, en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y el Centro de Integración Juvenil, clausuró la capacitación del protocolo Código Centinela UAdeC

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna, en conjunto con el Ayuntamiento de Torreón y el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, llevó a cabo la clausura de la capacitación del protocolo Código Centinela UAdeC, denominado “Un escudo protector para nuestra comunidad universitaria”, así como la instalación de las Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) en las escuelas y facultades de esta unidad académica.

El acto se realizó en el Aula Magna del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, con la asistencia, en representación del gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas, de la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López; la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría; y el tercer regidor del R. Ayuntamiento de Torreón y presidente de la Comisión de Salud Municipal, Roberto Bernal Gómez.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre convocatoria para la cursar la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, en Saltillo

También estuvieron presentes la diputada local, Verónica Martínez; la directora del Centro de Integración Juvenil de Torreón, Cecilia Martínez López; la presidenta de la Academia de Directores de la Unidad Laguna, Grace Aleen Ruíz Santoyo; la encargada del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Administración, Victoria Sandoval Custodio; además de directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes.

COMPRMISO INSTITUCIONAL CON LA SALUD MENTAL

Durante su intervención, Paola Rodríguez López destacó que, con el objetivo de transformar el entorno de la juventud coahuilense, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con una educación integral, en coordinación con rectores y directivos de instituciones tecnológicas y universitarias, a fin de escuchar a las y los jóvenes y diseñar herramientas clave de apoyo emocional.

$!La instalación de Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos fortalecerá la atención temprana y la prevención de riesgos en la comunidad universitaria de la UAdeC Laguna.
La instalación de Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos fortalecerá la atención temprana y la prevención de riesgos en la comunidad universitaria de la UAdeC Laguna. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, reconoció la apertura de la Universidad Autónoma de Coahuila al asumir la salud mental como una prioridad institucional, al señalar que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a sumar conocimientos técnicos y fortalecer la calidad humana de la comunidad universitaria, con respuestas concretas a las necesidades actuales del Estado.

Por su parte, el tercer regidor Roberto Bernal Gómez informó que, como resultado de un esfuerzo coordinado, cada escuela y facultad de la Unidad Laguna contará con un área de Primeros Auxilios Psicológicos, destinadas a la detección temprana, atención inicial y canalización oportuna de personas en riesgo. Estas unidades operarán bajo protocolos y flujogramas prehospitalarios, diseñados para determinar con precisión los casos que requieren atención de urgencias o ingreso hospitalario.

UN ESCUDO PROTECTOR PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

En su mensaje, la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría, subrayó que la clausura de la capacitación del Código Centinela UAdeC representa más que el cierre de un proceso formativo, al simbolizar un compromiso colectivo con la vida, la salud mental y el cuidado de la comunidad universitaria.

“La capacitación que hoy concluye nace de una convicción clara: la salud mental es una prioridad impostergable. Por ello, la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna, en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y el Centro de Integración Juvenil, impulsó la implementación del protocolo Código Centinela UAdeC como un verdadero escudo protector para nuestra comunidad universitaria”, expresó.

$!La UAdeC Unidad Laguna refuerza la atención a la salud mental con la implementación del Código Centinela y áreas especializadas de Primeros Auxilios Psicológicos en sus escuelas y facultades.
La UAdeC Unidad Laguna refuerza la atención a la salud mental con la implementación del Código Centinela y áreas especializadas de Primeros Auxilios Psicológicos en sus escuelas y facultades. FOTO: CORTESÍA

Cabe destacar que el Código Centinela es un sistema universitario de respuesta integral e inmediata ante la conducta suicida, que incluye la ideación, y está diseñado para proteger la salud mental de estudiantes, docentes y personal administrativo, en coordinación con la Red Integrada de Servicios de Salud de Coahuila y en cumplimiento con la Ley Estatal de Prevención del Suicidio.

Este protocolo busca actuar como un escudo comunitario, al dotar a la comunidad universitaria de herramientas claras para identificar señales de alerta, actuar ante una crisis emocional, canalizar adecuadamente los casos y fortalecer la prevención desde el entorno inmediato.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación
Salud Mental

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


CIJ
UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA
true

Ayuda a Cuba, por ideología y no por humanismo
true

POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?
Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, informó sobre el reajuste de personal en plantas proveedoras del sector automotriz.

Reajuste en Lear impactará a 200 trabajadores automotrices en Coahuila: Coparmex
Mujeres que no llevan el pañuelo legalmente requerido caminan por una acera en la calle Enqelab-e-Eslami (Revolución Islámica) en el centro de Teherán, Irán, el domingo 25 de enero de 2026.

Posible ataque de EU a Irán provoca preocupación en Medio Oriente

Dheilly tuvo paso por el futbol universitario canadiense antes de llegar al profesional.

Dinos de Saltillo anuncian la llegada del liniero defensivo Nicholas Dheilly
La psicóloga Julia Sheffield en su oficina del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Sheffield fue de las primeras en alertar sobre cómo la IA puede reforzar creencias delirantes en los pacientes.

¿Qué tan graves son los delirios relacionados con la IA? Se lo preguntamos a las personas que los tratan
Un teléfono inteligente transformado en objeto de devoción mediante una cruz luminiscente y un rosario, simbolizando la nueva “religión” tecnológica.

¿Tiene sentido que la gente vea a la IA como Dios?