Implementan Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos en escuelas y facultades de la UAdeC Unidad Laguna

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna, en conjunto con el Ayuntamiento de Torreón y el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, llevó a cabo la clausura de la capacitación del protocolo Código Centinela UAdeC, denominado “Un escudo protector para nuestra comunidad universitaria”, así como la instalación de las Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) en las escuelas y facultades de esta unidad académica.

El acto se realizó en el Aula Magna del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, con la asistencia, en representación del gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas, de la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López; la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría; y el tercer regidor del R. Ayuntamiento de Torreón y presidente de la Comisión de Salud Municipal, Roberto Bernal Gómez.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre convocatoria para la cursar la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, en Saltillo

También estuvieron presentes la diputada local, Verónica Martínez; la directora del Centro de Integración Juvenil de Torreón, Cecilia Martínez López; la presidenta de la Academia de Directores de la Unidad Laguna, Grace Aleen Ruíz Santoyo; la encargada del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Administración, Victoria Sandoval Custodio; además de directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes.

COMPRMISO INSTITUCIONAL CON LA SALUD MENTAL

Durante su intervención, Paola Rodríguez López destacó que, con el objetivo de transformar el entorno de la juventud coahuilense, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con una educación integral, en coordinación con rectores y directivos de instituciones tecnológicas y universitarias, a fin de escuchar a las y los jóvenes y diseñar herramientas clave de apoyo emocional.