Implementan Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos en escuelas y facultades de la UAdeC Unidad Laguna

La Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna, en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y el Centro de Integración Juvenil, clausuró la capacitación del protocolo Código Centinela UAdeC
TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna, en conjunto con el Ayuntamiento de Torreón y el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, llevó a cabo la clausura de la capacitación del protocolo Código Centinela UAdeC, denominado “Un escudo protector para nuestra comunidad universitaria”, así como la instalación de las Unidades de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) en las escuelas y facultades de esta unidad académica.
El acto se realizó en el Aula Magna del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, con la asistencia, en representación del gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas, de la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López; la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría; y el tercer regidor del R. Ayuntamiento de Torreón y presidente de la Comisión de Salud Municipal, Roberto Bernal Gómez.
También estuvieron presentes la diputada local, Verónica Martínez; la directora del Centro de Integración Juvenil de Torreón, Cecilia Martínez López; la presidenta de la Academia de Directores de la Unidad Laguna, Grace Aleen Ruíz Santoyo; la encargada del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Administración, Victoria Sandoval Custodio; además de directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes.
COMPRMISO INSTITUCIONAL CON LA SALUD MENTAL
Durante su intervención, Paola Rodríguez López destacó que, con el objetivo de transformar el entorno de la juventud coahuilense, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con una educación integral, en coordinación con rectores y directivos de instituciones tecnológicas y universitarias, a fin de escuchar a las y los jóvenes y diseñar herramientas clave de apoyo emocional.
Asimismo, reconoció la apertura de la Universidad Autónoma de Coahuila al asumir la salud mental como una prioridad institucional, al señalar que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a sumar conocimientos técnicos y fortalecer la calidad humana de la comunidad universitaria, con respuestas concretas a las necesidades actuales del Estado.
Por su parte, el tercer regidor Roberto Bernal Gómez informó que, como resultado de un esfuerzo coordinado, cada escuela y facultad de la Unidad Laguna contará con un área de Primeros Auxilios Psicológicos, destinadas a la detección temprana, atención inicial y canalización oportuna de personas en riesgo. Estas unidades operarán bajo protocolos y flujogramas prehospitalarios, diseñados para determinar con precisión los casos que requieren atención de urgencias o ingreso hospitalario.
UN ESCUDO PROTECTOR PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
En su mensaje, la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría, subrayó que la clausura de la capacitación del Código Centinela UAdeC representa más que el cierre de un proceso formativo, al simbolizar un compromiso colectivo con la vida, la salud mental y el cuidado de la comunidad universitaria.
“La capacitación que hoy concluye nace de una convicción clara: la salud mental es una prioridad impostergable. Por ello, la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna, en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y el Centro de Integración Juvenil, impulsó la implementación del protocolo Código Centinela UAdeC como un verdadero escudo protector para nuestra comunidad universitaria”, expresó.
Cabe destacar que el Código Centinela es un sistema universitario de respuesta integral e inmediata ante la conducta suicida, que incluye la ideación, y está diseñado para proteger la salud mental de estudiantes, docentes y personal administrativo, en coordinación con la Red Integrada de Servicios de Salud de Coahuila y en cumplimiento con la Ley Estatal de Prevención del Suicidio.
Este protocolo busca actuar como un escudo comunitario, al dotar a la comunidad universitaria de herramientas claras para identificar señales de alerta, actuar ante una crisis emocional, canalizar adecuadamente los casos y fortalecer la prevención desde el entorno inmediato.