UAdeC convoca a ingresar a la Licenciatura en Química Industrial en el semestre agosto-diciembre 2026, en Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Químicas Unidad Sureste, lanzó la convocatoria para aspirantes interesados en integrarse a la Licenciatura en Química Industrial, correspondiente al semestre agosto–diciembre 2026, programa académico enfocado en la preparación de especialistas capaces de responder a las necesidades actuales de la industria y el sector productivo.

Esta licenciatura tiene como objetivo formar egresados con una sólida preparación científica y técnica, capaces de analizar, diseñar, optimizar y supervisar procesos productivos que involucran la transformación química de la materia y la energía, tanto en el ámbito industrial como en sectores gubernamentales y privados, promoviendo además un pensamiento analítico y práctico orientado a la calidad y eficiencia de los procesos.

PERFIL DEL EGRESADO Y CAMPO PROFESIONAL

El egresado de la Licenciatura en Química Industrial se distingue por su capacidad de iniciativa y resolución de problemas, así como por la habilidad de proponer soluciones innovadoras en los sistemas de producción, considerando aspectos fundamentales como las tecnologías disponibles, el uso eficiente del equipo, los costos de producción y el cumplimiento de normas de seguridad y legislación ambiental.

Asimismo, cuenta con la preparación necesaria para el desarrollo e implementación de nuevos productos orgánicos e inorgánicos, tanto a nivel laboratorio como en plantas piloto o de producción industrial, lo que amplía sus oportunidades de desempeño profesional en distintos sectores.

El programa está dirigido a estudiantes con conocimientos sólidos de educación Media Superior en Matemáticas, Física y Química, además de manejo básico del idioma inglés y herramientas de computación. A lo largo de la carrera se fortalecen habilidades clave como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el uso de equipos especializados, la aplicación de metodologías científicas y la adopción de medidas de seguridad para la prevención de riesgos.

REQUISITOS, FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROCESO DE ADMISIÓN

El proceso de registro para obtener ficha del examen de admisión permanecerá abierto hasta el 30 de enero de 2026, a través del portal www.uadec.mx/admisiones/, donde los aspirantes deberán llenar sus datos y subir una fotografía. Al concluir el registro, deberán imprimir la boleta correspondiente para realizar el pago en los bancos autorizados; el costo de la ficha es de 920 pesos.

Para mayor información sobre la Licenciatura en Química Industrial, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos (844) 415 53 92 y (844) 415 57 52, o consultar el sitio oficial https://www.uadec.mx/quimicas/.