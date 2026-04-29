UAdeC abre convocatoria de bachillerato flexible en IDEA Saltillo

    El IDEA Saltillo ofrece una alternativa flexible para cursar el bachillerato sin examen de admisión. CORTESÍA

Inscripciones disponibles en mayo; modelo adaptable, sin prueba de ingreso y con acompañamiento académico permanente

La Universidad Autónoma de Coahuila lanzó su convocatoria para que la población en general continúe o concluya el nivel Medio Superior a través del Instituto de Enseñanza Abierta de Saltillo (IDEA), una alternativa educativa con enfoque flexible y accesible.

El programa permite cursar el Bachillerato sin examen de admisión, bajo un esquema en el que cada estudiante organiza su avance conforme a su disponibilidad. Este modelo se respalda con asesorías personalizadas y una planta docente con estudios de posgrado, capacitada tanto en su disciplina como en metodologías de enseñanza.

FORMACIÓN ADAPTABLE CON RESPALDO ACADÉMICO

El IDEA ofrece además servicios complementarios como biblioteca y centro de cómputo, así como la posibilidad de integrarse a equipos deportivos que participan en torneos universitarios. La vida estudiantil se enriquece con actividades culturales, artísticas y eventos como la Semana del Estudiante, además de esquemas de servicio social.

La institución destaca que sus egresados son reconocidos por su capacidad de aprendizaje autónomo, su desempeño académico y su compromiso social.

REQUISITOS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas deberán presentar certificado de secundaria, acta de nacimiento actualizada, comprobante de domicilio, CURP y una fotografía tamaño infantil. El proceso contempla el pago de inscripción de 2 mil 815 pesos, una cuota interna de 400 pesos y un curso de inducción con costo de 500 pesos.

Para mayores informes, se puede consultar la página oficial en Facebook de IDEA Saltillo, comunicarse al teléfono (844) 410 1002 o acudir directamente al plantel, ubicado en el Edificio “H” de la Unidad Camporredondo, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 21:00 horas.

