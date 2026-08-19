$!UAdeC abre convocatoria para licenciaturas 100% en línea rumbo a 2027

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, abrió la convocatoria para cursar licenciaturas en modalidad 100 por ciento en línea, una opción dirigida a aspirantes de cualquier lugar del país que buscan combinar sus estudios con actividades laborales o personales. La oferta educativa contempla las licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, Contaduría y Negocios Internacionales, cuyos programas iniciarán clases durante el semestre enero-junio de 2027.

PERFIL DE INGRESO Y FECHAS DEL PROCESO Cada programa establece un perfil de ingreso acorde con su área de formación.

Para Contaduría, se recomienda que el aspirante cuente con conocimientos en Ciencias Sociales, Humanidades, Derecho, Economía, Ética, Lógica, Contabilidad, Matemáticas y Psicología, además del manejo de Microsoft Office y navegadores web.

En Administración de Recursos Humanos se consideran deseables conocimientos básicos de matemáticas, lectura y redacción, civismo, ecología y conceptos elementales de derecho. Quienes opten por Negocios Internacionales deberán demostrar iniciativa, creatividad, capacidad de análisis, interés por el trabajo colaborativo y habilidades para negociar, organizar y comunicarse de forma oral y escrita.

Por su parte, Administración de Empresas busca estudiantes con competencias para el aprendizaje permanente, manejo de información, resolución de situaciones de convivencia y compromiso con la responsabilidad social. El registro de aspirantes y el pago del examen de admisión permanecerán abiertos del 24 de agosto al 17 de septiembre de 2026.

Posteriormente, los aspirantes deberán imprimir su ficha entre el 29 de septiembre y el 23 de octubre, mientras que la aplicación del EXANI II se realizará el 24 de octubre de 2026 a las 09:00 horas. Los resultados estarán disponibles a partir del 18 de noviembre, también desde las 09:00 horas. Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria en el portal de admisiones de la UAdeC o solicitar información en los teléfonos 844 410 9954 y 844 869 8844.