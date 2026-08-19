UAdeC abre convocatoria para licenciaturas 100% en línea rumbo a 2027

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    UAdeC abre convocatoria para licenciaturas 100% en línea rumbo a 2027
    La UAdeC ofrecerá cuatro licenciaturas completamente en línea para iniciar clases en enero de 2027. CORTESÍA

El proceso inicia el 24 de agosto e incluye cuatro opciones virtuales con examen EXANI II en octubre

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, abrió la convocatoria para cursar licenciaturas en modalidad 100 por ciento en línea, una opción dirigida a aspirantes de cualquier lugar del país que buscan combinar sus estudios con actividades laborales o personales.

La oferta educativa contempla las licenciaturas en Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, Contaduría y Negocios Internacionales, cuyos programas iniciarán clases durante el semestre enero-junio de 2027.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reduce-casos-de-gusano-barrenador-baja-promedio-diario-a-dos-contagios-GK22933252

PERFIL DE INGRESO Y FECHAS DEL PROCESO

Cada programa establece un perfil de ingreso acorde con su área de formación.

$!UAdeC abre convocatoria para licenciaturas 100% en línea rumbo a 2027

Para Contaduría, se recomienda que el aspirante cuente con conocimientos en Ciencias Sociales, Humanidades, Derecho, Economía, Ética, Lógica, Contabilidad, Matemáticas y Psicología, además del manejo de Microsoft Office y navegadores web.

$!UAdeC abre convocatoria para licenciaturas 100% en línea rumbo a 2027

En Administración de Recursos Humanos se consideran deseables conocimientos básicos de matemáticas, lectura y redacción, civismo, ecología y conceptos elementales de derecho.

Quienes opten por Negocios Internacionales deberán demostrar iniciativa, creatividad, capacidad de análisis, interés por el trabajo colaborativo y habilidades para negociar, organizar y comunicarse de forma oral y escrita.

$!UAdeC abre convocatoria para licenciaturas 100% en línea rumbo a 2027

Por su parte, Administración de Empresas busca estudiantes con competencias para el aprendizaje permanente, manejo de información, resolución de situaciones de convivencia y compromiso con la responsabilidad social.

El registro de aspirantes y el pago del examen de admisión permanecerán abiertos del 24 de agosto al 17 de septiembre de 2026.

$!UAdeC abre convocatoria para licenciaturas 100% en línea rumbo a 2027

Posteriormente, los aspirantes deberán imprimir su ficha entre el 29 de septiembre y el 23 de octubre, mientras que la aplicación del EXANI II se realizará el 24 de octubre de 2026 a las 09:00 horas.

Los resultados estarán disponibles a partir del 18 de noviembre, también desde las 09:00 horas.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria en el portal de admisiones de la UAdeC o solicitar información en los teléfonos 844 410 9954 y 844 869 8844.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clases En Línea
Estudios

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Insaciables

Insaciables
true

Coahuila: Diversificar la economía, ese es el principal desafío
true

POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?
María del Socorro “Socky” Villar de Moeller dejó una trayectoria ligada al turismo, el comercio, la educación y la vida social de Saltillo.

‘Mi mamá, Socky Villar de Moeller, le entregó su vida a Saltillo”
La joven continuará en casa con su familia el proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió en el cerebro.

¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
Saltillo recibirá en septiembre a los mejores exponentes del tiro con arco mundial.

Saltillo será sede de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en septiembre
García Harfuch participó en el encuentro internacional para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad de México, cuyos principales objetivos son fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Estado.

Terrance Cole resalta cooperación con México y trabajo de García Harfuch
La defensa no discute que ella causó sus muertes, pero afirma que, en ese momento, sufría una grave enfermedad mental que le impedía comprender la naturaleza y la gravedad de sus actos.

¿Quién es Lindsay Clancy? Todo sobre la madre acusada de matar a sus 3 hijos