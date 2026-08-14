UAdeC abre admisión para Maestría en Matemática Educativa

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Saltillo
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    UAdeC abre admisión para Maestría en Matemática Educativa
    La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC abrió la convocatoria para la Maestría en Matemática Educativa, Generación 2027-2028. CORTESÍA

La convocatoria contempla registro hasta octubre y un proceso de evaluación que incluye curso propedéutico, exámenes y entrevistas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) en Saltillo, abrió el proceso de admisión para la Maestría en Matemática Educativa, Generación 2027-2028, dirigido a profesores de matemáticas de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como a profesionistas de áreas afines.

El programa busca formar especialistas con conocimientos sólidos sobre los procesos y problemáticas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, además de desarrollar habilidades para incorporar herramientas innovadoras y mantenerse en actualización constante.

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La formación contempla una visión global, sentido ético y compromiso con el desarrollo educativo en el campo de las matemáticas. Entre las competencias que adquirirán los estudiantes se encuentra el conocimiento de distintas corrientes sobre el aprendizaje humano y sus implicaciones en la enseñanza de esta disciplina.

También aprenderán a diseñar estrategias y secuencias didácticas innovadoras, identificar errores, dificultades y obstáculos en la comprensión de conceptos matemáticos, así como utilizar tecnología para crear e implementar entornos de aprendizaje.

FORMACIÓN PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DOCENTE

Al concluir el programa, los egresados estarán preparados para diseñar proyectos de intervención en el aula orientados a atender problemáticas específicas, comunicar resultados, reflexionar sobre su práctica docente y vincularse con la comunidad.

Asimismo, podrán desempeñarse en actividades relacionadas con la docencia, la investigación y la administración educativa.

Entre los requisitos para participar se encuentran la constancia de terminación de estudios de Licenciatura, título o acta de examen profesional, certificado de estudios con promedio mínimo de 8.0 o equivalente y cédula profesional.

Los aspirantes también deberán presentar currículum vitae, carta de exposición de motivos, carta para participar en el proceso de admisión, examen general de conocimientos, examen de conocimientos básicos de matemáticas, un ensayo y una entrevista con algún integrante de la Comisión de Admisiones.

Además, deberán haber realizado el curso propedéutico y presentar un comprobante de dominio básico del idioma inglés.

La recepción de solicitudes permanecerá abierta hasta el 30 de octubre de 2026 mediante el registro en línea. Una vez concluido este proceso, la documentación deberá enviarse en formato PDF al correo elsarivera@uadec.edu.mx.

El Curso Propedéutico se desarrollará de manera virtual y sincrónica del 9 de noviembre al 4 de diciembre de 2026, con un costo de 2 mil pesos por aspirante.

$!El programa está dirigido a docentes de distintos niveles educativos y profesionistas de áreas afines.
El programa está dirigido a docentes de distintos niveles educativos y profesionistas de áreas afines. CORTESÍA

El Examen de Conocimientos Básicos de Matemáticas está programado para el 5 de diciembre, de 09:00 a 13:00 horas, en el Área de Posgrado de la FCFM.

El ensayo y el comprobante de dominio básico del idioma inglés deberán enviarse el 7 de diciembre. Las entrevistas se realizarán del 8 al 11 de diciembre y los resultados se publicarán el 17 de diciembre de 2026.

El inicio de cursos está previsto para enero de 2027.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con la doctora Elsa Edith Rivera Rosales, coordinadora del programa, al correo elsarivera@uadec.edu.mx y al teléfono (844) 414 47 39, o acudir a la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, ubicada en el Edificio A de la Unidad Camporredondo.

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