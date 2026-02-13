Coahuila: SSPC emite recomendaciones para evitar fraudes digitales por el Día del Amor y la Amistad

/ 13 febrero 2026
    Coahuila: SSPC emite recomendaciones para evitar fraudes digitales por el Día del Amor y la Amistad
    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llamó a reforzar medidas de autocuidado digital ante el aumento de fraudes en línea durante el Día del Amor y la Amistad FOTO: CORTESÍA

La Secretaría de Seguridad llama a reforzar hábitos de autocuidado digital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones de autocuidado digital ante el incremento de fraudes y engaños en línea con motivo del Día del Amor y la Amistad.

La dependencia alertó que durante esta celebración suelen aumentar prácticas como la suplantación de identidad de páginas de venta, el envío de enlaces maliciosos y la difusión de promociones falsas que aparentan ser ofertas especiales, con el objetivo de obtener datos personales o financieros de las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Frenan intento de Ancira de llevar juicio contra AHMSA a la Ciudad de México; deberá resolverse en Saltillo

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de compartir fotografías o publicaciones que exhiban información sensible, como placas de circulación, ubicaciones en tiempo real, interiores de domicilios o identificaciones oficiales, lo que puede facilitar delitos como el robo de identidad o la extorsión.

RECOMENDACIONES PARA COMPRAS SEGURAS

En el caso de compras en línea, la SSPC recomendó adquirir productos únicamente en sitios oficiales o previamente verificados, revisar que cuenten con opiniones confiables, certificados de seguridad y medios de contacto claros.

También exhortó a desconfiar de promociones excesivamente atractivas o descuentos que parezcan irreales, evitar transacciones desde redes Wi-Fi públicas y activar notificaciones bancarias desde la aplicación oficial del banco para detectar cargos no reconocidos de manera oportuna.

PROTECCIÓN EN REDES SOCIALES Y HÁBITOS PERMANENTES

Respecto a publicaciones en redes sociales, la dependencia sugirió verificar que las imágenes no muestren información sensible como interiores del hogar, identificaciones oficiales, uniformes o el rostro de personas sin su consentimiento.

Además, recomendó desactivar la ubicación automática en fotografías y aplicaciones, revisar y ajustar las configuraciones de privacidad, compartir contenido solo con círculos de confianza y evitar publicar en tiempo real desde el lugar en el que se encuentra la persona usuaria.

Como parte de los hábitos permanentes de seguridad digital, la SSPC aconsejó mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, verificar el origen de los mensajes antes de abrir enlaces o descargar archivos, desconfiar de mensajes que generen urgencia con frases como “última oportunidad” o “necesito ayuda urgente”, y activar la autenticación multifactor en cuentas digitales.

La dependencia recordó que, una vez compartido contenido en el entorno digital, se pierde el control sobre su difusión. Para mayor orientación, puso a disposición de la ciudadanía la Ciberguía disponible en el portal oficial del Gobierno de México y llamó a reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes.

