UAdeC documenta en libro rutas de atención médica para migrantes en la frontera noreste

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, presentó la obra “De la incidencia a la investigación. Trayectorias de salud migrante y la construcción de una agenda binacional”, coordinada por la Dra. María Elena Ramos Tovar. El libro compila experiencias de un colectivo académico que participó en un proyecto de investigación e incidencia enfocado en el acceso a servicios médicos para personas en tránsito en el noreste de México y el Valle de Texas. A lo largo de sus capítulos, se abordan desafíos en materia normativa, esquemas de intervención y desarrollo de herramientas especializadas, entre ellas expedientes clínicos electrónicos adaptados a esta población.

INVESTIGACIÓN APLICADA CON ENFOQUE HUMANITARIO La publicación integra análisis, metodologías y recursos dirigidos a especialistas, organizaciones civiles y actores institucionales, destacando la articulación de esfuerzos en torno a un objetivo común: fortalecer la respuesta desde la academia ante un fenómeno social complejo. Durante la presentación, realizada en la sala audiovisual del plantel, el director César Arnulfo de León Alvarado subrayó que la obra representa la culminación de varios años de trabajo interdisciplinario centrado en el estudio de la movilidad humana y su vínculo con la atención médica. Indicó que el proyecto es resultado de la colaboración entre instituciones educativas, dependencias públicas y organizaciones sociales, en un contexto donde los flujos migratorios generan impactos que abarcan desde la integración comunitaria hasta el ejercicio de derechos básicos. MODELOS REPLICABLES Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Por su parte, la coordinadora de la obra, María Elena Ramos Tovar, explicó que el contenido deriva de un enfoque de investigación–acción orientado a atender problemáticas concretas, particularmente en el seguimiento de la atención clínica mediante herramientas digitales. Destacó que uno de los principales aportes es la posibilidad de replicar estos modelos en otras regiones, contribuyendo a mejorar la calidad del acompañamiento institucional y social.

En su intervención, Karina Castro Saucedo, coordinadora de Posgrado y Educación Continua, enfatizó que los proyectos actuales requieren vinculación directa con la realidad social para generar impacto y acceder a financiamiento, por lo que la obra ofrece referentes basados en evidencia. A su vez, Alexandra Zamarripa Esparza, autora de uno de los capítulos, señaló que uno de los retos centrales fue sensibilizar a la sociedad para reconocer a las personas migrantes como sujetos de derecho, así como construir confianza con esta población para su participación. Como parte del proyecto, se desarrollaron campañas digitales, contenidos informativos y estrategias de difusión que permitieron visibilizar la problemática y fortalecer el vínculo entre academia y sociedad, evidenciando un impacto que trasciende el ámbito académico. El libro puede consultarse de manera gratuita en línea a través del sitio de la editorial.

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