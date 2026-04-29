UAdeC lanza convocatoria al Premio Vinculación 2026 para destacar talento académico

La convocatoria, vigente hasta el 1 de mayo a las 13:00 horas, busca reconocer perfiles con alto desempeño integral, tanto en el ámbito académico como en actividades que incidan en el desarrollo social y productivo.

La Universidad Autónoma de Coahuila, en coordinación con el Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste, abrió el proceso de postulación al Premio Vinculación 2026, dirigido a estudiantes y docentes que destaquen por su trayectoria, aportaciones sociales y participación en iniciativas de colaboración institucional.

PERFIL INTEGRAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA

En el caso del alumnado, se solicita historial académico con promedio superior a nueve, currículum actualizado, identificación oficial y evidencia de actividades que reflejen liderazgo, trabajo en equipo, vocación de servicio y capacidad de resolución de problemas.

También se valorará la participación en congresos, seminarios, programas extracurriculares, deporte, arte, cultura, servicio comunitario y acciones de vinculación con impacto social o institucional.

Para el personal docente, se requiere trayectoria comprobable en educación Media Superior, Superior o Posgrado, además de un expediente que incluya formación profesional, antigüedad, evaluaciones positivas por parte del estudiantado y participación en proyectos de innovación, emprendimiento y apoyo académico.

EVALUACIÓN, PREMIOS Y CEREMONIA

La documentación deberá enviarse al correo institucional mrecio@uadec.edu.mx. El 21 de mayo, el Comité de Difusión y Valores integrará la Comisión Evaluadora que definirá a las personas ganadoras.

Quienes resulten seleccionados recibirán diploma de reconocimiento y difusión de su trayectoria en el boletín electrónico Sinergia 360 Grados. En el caso de estudiantes, se contempla además la promoción de sus perfiles ante organismos empresariales como Coparmex, Aiera y Canacintra, así como el acceso a dos becas para continuar estudios en su institución de origen, conforme a la normativa vigente.

La ceremonia de premiación se realizará el 18 de junio a las 10:00 horas en el auditorio Ágora de la Universidad Carolina.