El 20% de las empresas aplica prueba piloto sobre la jornada laboral reducida: Coparmex

De los 330 socios que tiene Coparmex Coahuila Sureste, un 20% realiza pruebas piloto sobre la jornada laboral reducida, mientras que para las Pymes su implementación les puede incrementar un 20 a 30% los costos señaló Alfredo López Villarreal.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste indicó que todavía hay tiempo, sin embargo, añadió que ya ese 20% de empresas realizan pruebas piloto, toda vez que hay muchas dudas de los empresarios en cuanto a la jornada reducida y los tiempos extras que están limitados.

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“El tiempo extra cómo se va a emplear, acuérdense que ésta topado a cuatro horas diarias, máximo 12, que se puede trabajar y bueno, con el día de descanso obligatorio” y por ello, añadió que son temas que está viendo la parte jurídica.

Sobre el impacto que tendrá en los costos de las Pymes la reducción de la jornada laboral, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste estimó que los costos se elevarán un 20 a 30%.

Finalmente López Villarreal estimó que del 2025 a la fecha los insumo de las empresas se han incrementado entre un 30 a 40%, principalmente por los energéticos, fertilizantes y demás, mientras que la inflación sigue presionada por este tipo de aumentos.