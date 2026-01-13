UAdeC: Lanzan curso virtual para aspirantes a bachillerato, licenciatura e ingeniería

    UAdeC: Lanzan curso virtual para aspirantes a bachillerato, licenciatura e ingeniería
    El curso es para el semestre agosto-diciembre 2026. FOTO: ESPECIAL
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

Está dirigido a aspirantes a bachillerato, licenciatura e ingeniería

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, lanzó la convocatoria para que aspirantes a ingresar a bachillerato, licenciatura e ingeniería en el semestre agosto-diciembre 2026 se inscriban al Curso de Preparación para el Examen de Admisión 100 por ciento en Línea.

El registro estará abierto hasta el 16 de febrero y el costo del curso es de 400 pesos. La duración será del 23 de febrero al 13 de marzo para aspirantes a bachillerato, y del 2 al 20 de marzo para quienes buscan ingresar a licenciatura o ingeniería. Las personas interesadas deberán registrarse a través del código QR publicado en la página de Facebook UAdeC Virtual.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan nuevos talentos para el Ballet Folklórico de la UAdeC

Durante el curso, los aspirantes recibirán asesoría personalizada por parte de instructores capacitados, quienes atenderán dudas en los módulos de Comprensión Lectora, Redacción Indirecta y Pensamiento Matemático, además de temas complementarios en Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales. El objetivo es fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar con mayor preparación el examen de admisión.

La UAdeC destacó que este curso en línea permite a los estudiantes prepararse desde cualquier lugar, con horarios flexibles y acompañamiento académico constante, lo que representa una opción accesible para quienes buscan ingresar a alguna de las Escuelas, Facultades o Institutos de la Universidad.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web www.cged.uadec.mx, la página de Facebook UAdeC Virtual, llamar al teléfono (844) 410 99 54 o comunicarse vía WhatsApp al (844) 196 98 93.

