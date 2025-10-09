UAdeC ofrece curso práctico de fotografía con móvil para principiantes y entusiastas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el “Curso de Fotografía con Móvil – Obtúra”, que se llevará a cabo los sábados 18 y 25 de octubre.

El taller está diseñado para personas de todas las edades y no requiere experiencia previa, ya que busca enseñar de manera práctica y entretenida cómo aprovechar al máximo la cámara del teléfono celular y obtener imágenes con calidad profesional.

Durante las sesiones, los participantes explorarán distintos escenarios, incluyendo locaciones urbanas y arquitectura de Saltillo, y realizarán prácticas con modelos para aprender sobre dirección, encuadre y composición. También se efectuarán ejercicios tipo estudio con iluminación continua, además de compartir consejos sobre aplicaciones de edición digital, que permitirán a los asistentes obtener resultados sorprendentes y de alto nivel visual.

El curso se llevará a cabo en un horario de 12:00 a 19:00 horas, con una hora destinada a la comida. El costo de recuperación es de 1,000 pesos e incluye asesoría personalizada, material digital de apoyo y prácticas en cada sesión, lo que asegura que cada participante pueda avanzar de manera efectiva y aprender técnicas aplicables a su estilo fotográfico.