UAdeC ofrece curso práctico de fotografía con móvil para principiantes y entusiastas

    El curso se llevará a cabo los sábados 18 y 25 de octubre y está dirigido a personas de todas las edades, por lo que no requiere experiencia previa. FOTO: ESPECIAL

El taller busca enseñar cómo sacar el máximo provecho a la cámara del teléfono celular para obtener imágenes con calidad profesional

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el “Curso de Fotografía con Móvil – Obtúra”, que se llevará a cabo los sábados 18 y 25 de octubre.

El taller está diseñado para personas de todas las edades y no requiere experiencia previa, ya que busca enseñar de manera práctica y entretenida cómo aprovechar al máximo la cámara del teléfono celular y obtener imágenes con calidad profesional.

Durante las sesiones, los participantes explorarán distintos escenarios, incluyendo locaciones urbanas y arquitectura de Saltillo, y realizarán prácticas con modelos para aprender sobre dirección, encuadre y composición. También se efectuarán ejercicios tipo estudio con iluminación continua, además de compartir consejos sobre aplicaciones de edición digital, que permitirán a los asistentes obtener resultados sorprendentes y de alto nivel visual.

El curso se llevará a cabo en un horario de 12:00 a 19:00 horas, con una hora destinada a la comida. El costo de recuperación es de 1,000 pesos e incluye asesoría personalizada, material digital de apoyo y prácticas en cada sesión, lo que asegura que cada participante pueda avanzar de manera efectiva y aprender técnicas aplicables a su estilo fotográfico.

$!Será impartido por el artista visual Esteban Sosa, con 15 años de experiencia en fotografía y estilo caracterizado por luz intensa y encuadres precisos.
Será impartido por el artista visual Esteban Sosa, con 15 años de experiencia en fotografía y estilo caracterizado por luz intensa y encuadres precisos. FOTO: CORTESÍA

La actividad será impartida por el artista visual Esteban Sosa, quien cuenta con 15 años de experiencia en el ámbito fotográfico, desarrollando un estilo caracterizado por luz intensa, dramatismo, postproducción detallada y encuadres precisos, lo que garantiza un aprendizaje sólido y profesional para los asistentes.

Los interesados pueden reservar su lugar enviando un mensaje por WhatsApp al (844) 353 95 05, ya que el cupo es limitado. Para más información, se pueden comunicar al Recinto Cultural “Aurora Morales de López” al teléfono (844) 410 3203 o visitar la página de Facebook: https://www.facebook.com/recinto.moralesdelopez.

A través de esta iniciativa la Universidad busca promover actividades culturales y educativas de calidad, acercando a la comunidad herramientas creativas y prácticas que permitan desarrollar habilidades artísticas y técnicas en fotografía, un campo que combina arte, tecnología y expresión personal.

