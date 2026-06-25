UAdeC y Radio Clásica de El Salvador unen voces para difundir historia y cultura

La Universidad Autónoma de Coahuila dio un nuevo paso en su estrategia de internacionalización al formalizar un convenio de colaboración con Radio Clásica El Salvador, una alianza orientada al intercambio de contenidos radiofónicos, la promoción cultural y el fortalecimiento de la cooperación académica entre ambos países. El acuerdo, impulsado por la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas y la Coordinación General de Relaciones Internacionales de la UAdeC, establece las bases para desarrollar proyectos conjuntos de divulgación, iniciando con el lanzamiento del podcast “Entre voces y territorios. Coahuila y El Salvador: lo que históricamente nos une”.

Como parte del convenio, Radio Clásica El Salvador compartirá producciones radiofónicas, materiales de difusión y contenido para plataformas digitales, además de colaborar en entrevistas promocionales y facilitar la participación de especialistas salvadoreños en proyectos binacionales. Por su parte, la UAdeC transmitirá los contenidos respetando su formato original, otorgará los créditos correspondientes, difundirá la colaboración mediante sus canales institucionales y pondrá a disposición de las producciones conjuntas a investigadores, historiadores y académicos de la institución.

ALIANZA QUE FORTALECE LA HERMANDAD ENTRE NACIONES La firma del convenio se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría y estuvo encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez, acompañado por la coordinadora general de Relaciones Internacionales, Lourdes Morales Oyervides, y el coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas y director del Sistema de Radio Universidad, Sergio Arévalo Aguirre. De manera virtual participó la directora de Radio Clásica El Salvador, Elizabeth Trabanino de Amaroli. Como testigos asistieron la gestora del convenio y jefa de Programación, Silvia de la Cruz; el subcoordinador general Académico de Relaciones Internacionales, Juan Roberto Benavente; el historiador Carlos Recio; así como, de forma virtual, el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, y el historiador salvadoreño Pedro Ticas. Durante su intervención, el rector Octavio Pimentel destacó que este tipo de alianzas nacen de las relaciones humanas y permiten que las instituciones derriben fronteras para construir puentes de diálogo, conocimiento y cooperación que contribuyan a una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

A su vez, el embajador Ricardo Cantú señaló que esta iniciativa representa el inicio de una colaboración institucional que fortalecerá el intercambio académico, cultural y de divulgación del conocimiento entre México y El Salvador, consolidando una relación de amistad entre ambos pueblos. Por su parte, Elizabeth Trabanino de Amaroli afirmó que el convenio constituye un puente para compartir historia, identidad, arte y expresiones culturales, fomentando una comunidad de intercambio permanente entre ambas naciones. ESTRENA PODCAST SOBRE LOS LAZOS HISTÓRICOS Tras la firma del acuerdo fue presentado el primer episodio del podcast “Entre voces y territorios. Coahuila y El Salvador: lo que históricamente nos une”, transmitido de manera simultánea en Coahuila y El Salvador. En esta primera entrega participaron los historiadores Carlos Recio y Pedro Ticas, quienes dialogaron sobre los vínculos históricos que unen a ambas regiones desde la época prehispánica, el periodo virreinal y el proceso de conformación de los Estados independientes. La producción marca el inicio de una serie de contenidos que buscarán acercar al público al patrimonio histórico y cultural compartido entre México y El Salvador, al tiempo que fortalecerán la cooperación académica y la divulgación del conocimiento mediante plataformas radiofónicas y digitales.

Publicidad

Temas

Radio CONVENIOS Rectores

Organizaciones

UAdeC

