Coahuila: Menos del 10% de las escuelas concluirán el ciclo con ajustes de horario o en modalidad online

Menos del 10 por ciento de las escuelas de educación Básica en Coahuila concluirán el ciclo escolar con modificaciones temporales en sus horarios o bajo esquemas de educación a distancia, informó el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano. El funcionario explicó que las solicitudes autorizadas responden a distintas circunstancias particulares de cada plantel, entre ellas obras de infraestructura, problemas en el suministro eléctrico, afectaciones por altas temperaturas o incluso hechos de vandalismo que han impedido mantener las actividades presenciales con normalidad.

Detalló que algunas escuelas han solicitado operar temporalmente a media jornada o mediante clases a distancia mientras se realizan trabajos de construcción, como la instalación de techumbres, o se concluyen adecuaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento de equipos de climatización. Entre los casos registrados mencionó el de un plantel en Frontera que sufrió el robo de cableado eléctrico, así como escuelas en municipios como Cuatro Ciénegas donde aún se encuentran en proceso de instalación de infraestructura eléctrica. Por su parte, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, recordó que las escuelas cuentan con protocolos para enfrentar condiciones climáticas extremas y tienen la facultad de solicitar ajustes temporales en horarios, limitar actividades al aire libre o, en casos extraordinarios, migrar a la educación a distancia. A pesar de estas adecuaciones, el funcionario hizo un llamado a las familias para que los estudiantes continúen asistiendo a clases durante las últimas semanas del calendario escolar, ya que todavía se desarrollan actividades de reforzamiento académico y acompañamiento formativo.

“Cada uno de los días de nuestro calendario escolar son relevantes. Hay experiencias significativas que se tienen que detonar en nuestros planteles y comunidades educativas”, expresó. Indicó que, aunque las evaluaciones finales se encuentran en su etapa de conclusión, las escuelas continúan aplicando estrategias de fortalecimiento en áreas como alfabetización inicial, lectoescritura, habilidades matemáticas y educación socioemocional. El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo establecido en el calendario oficial.

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