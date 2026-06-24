Coahuila: Menos del 10% de las escuelas concluirán el ciclo con ajustes de horario o en modalidad online

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Menos del 10% de las escuelas concluirán el ciclo con ajustes de horario o en modalidad online
    Vandalismo y altas temperaturas son algunas de las causas que obligaron a directivos de escuelas a recortar el ciclo escolar. ARCHIVO

La Secretaría de Educación llamó a mantener la asistencia de los estudiantes durante las últimas semanas del ciclo escolar que concluye el próximo 15 de julio

Menos del 10 por ciento de las escuelas de educación Básica en Coahuila concluirán el ciclo escolar con modificaciones temporales en sus horarios o bajo esquemas de educación a distancia, informó el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano.

El funcionario explicó que las solicitudes autorizadas responden a distintas circunstancias particulares de cada plantel, entre ellas obras de infraestructura, problemas en el suministro eléctrico, afectaciones por altas temperaturas o incluso hechos de vandalismo que han impedido mantener las actividades presenciales con normalidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detectan-consumo-de-drogas-en-estudiantes-de-frontera-coahuila-HA21652401

Detalló que algunas escuelas han solicitado operar temporalmente a media jornada o mediante clases a distancia mientras se realizan trabajos de construcción, como la instalación de techumbres, o se concluyen adecuaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento de equipos de climatización.

Entre los casos registrados mencionó el de un plantel en Frontera que sufrió el robo de cableado eléctrico, así como escuelas en municipios como Cuatro Ciénegas donde aún se encuentran en proceso de instalación de infraestructura eléctrica.

Por su parte, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, recordó que las escuelas cuentan con protocolos para enfrentar condiciones climáticas extremas y tienen la facultad de solicitar ajustes temporales en horarios, limitar actividades al aire libre o, en casos extraordinarios, migrar a la educación a distancia.

A pesar de estas adecuaciones, el funcionario hizo un llamado a las familias para que los estudiantes continúen asistiendo a clases durante las últimas semanas del calendario escolar, ya que todavía se desarrollan actividades de reforzamiento académico y acompañamiento formativo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/revisan-techumbres-y-juegos-en-escuelas-de-coahuila-refuerzan-inspeccion-tras-tragedias-en-san-pedro-y-monclova-IA21654059

“Cada uno de los días de nuestro calendario escolar son relevantes. Hay experiencias significativas que se tienen que detonar en nuestros planteles y comunidades educativas”, expresó.

Indicó que, aunque las evaluaciones finales se encuentran en su etapa de conclusión, las escuelas continúan aplicando estrategias de fortalecimiento en áreas como alfabetización inicial, lectoescritura, habilidades matemáticas y educación socioemocional.

El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo establecido en el calendario oficial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclo Escolar
Clima
Educación

Organizaciones


Sedu

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
‘El Mayo’, afinadito

‘El Mayo’, afinadito
true

POLITICÓN: Miguel Ángel Riquelme, las claves de su designación para la alcaldía de Torreón
Personal del USDA APHIS lleva a cabo recorridos en distintos puntos del estado para supervisar las medidas de sanidad animal aplicadas en la movilización y manejo del ganado.

Refuerzan en Coahuila estrategias para mantener la sanidad animal
El FUTFEST permanecerá abierto hasta el 19 de julio con transmisiones de partidos y actividades de entretenimiento.

¿Ya tienes dónde ver a la Selección? México vs Chequia se vivirá en grande en el FUTFEST Saltillo 2026
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que la ciudad se ha consolidado como sede de eventos internacionales y actividades familiares, al registrar una alta afluencia de visitantes en espacios como el Fut Fest y la FINA.

Saltillo se consolida como sede de eventos internacionales y esparcimiento familiar: Javier Díaz
Pedro Ruiz será uno de los invitados especiales en la jornada dedicada al desarrollo del futbol americano.

Regresa el Football Camp Saltillo 2026 con actividades gratuitas para jóvenes de 8 a 16 años
El panel de jueces determinó que la ley permite al ejecutivo ampliar la expulsión acelerada hasta sus límites máximos, dejando en manos de los agentes de inmigración la discreción para evaluar el tiempo de permanencia de los detenidos.

Trump puede usar la expulsión acelerada en todo EU, confirma un tribunal de apelaciones
Una encuesta reciente realizada por el Canal 12 de la televisión israelí reveló que el 71% de los encuestados sentía que ya no podía confiar en que la administración Trump protegiera a Israel según los términos del acuerdo.

Revelan que Israel está furioso con Trump por haber sido excluido de las conversaciones de paz entre EU e Irán