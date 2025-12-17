UGRC califica de históricos los avances en seguridad en Coahuila

El gremio ganadero destaca reducción de delitos y baja histórica de homicidios durante la actual administración estatal

La Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC) calificó como “históricos” los resultados en materia de seguridad pública alcanzados por la administración del gobernador Manolo Jiménez, al destacar la reducción sostenida de delitos y la baja histórica en homicidios en la entidad.

Tras participar en la XXXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, el presidente de la UGRC, Abel Ayala Flores, expresó su satisfacción por las actuales condiciones de paz y orden que, dijo, colocan a Coahuila entre los estados más seguros del país, con reconocimiento nacional por la preservación del estado de derecho.

Ayala Flores señaló que, como integrante del Consejo, fue testigo de la presentación de avances relevantes en seguridad y reiteró ante el titular del Ejecutivo estatal la disposición del sector ganadero para contribuir, desde su ámbito, al mantenimiento de la paz social.

“El respaldo de la Unión Ganadera Regional de Coahuila al gobernador es claro, particularmente al modelo de coordinación y trabajo en equipo, que es fundamental para la seguridad, la paz social y el desarrollo del sector productivo”, afirmó.

Durante la sesión se contó con la participación de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez y Federico Fernández Montañez, respectivamente, quienes delinearon acciones como el refuerzo de la vigilancia en corredores comerciales, bancos, cajeros automáticos, plazas públicas y pueblos mágicos, así como una mayor presencia policial en zonas de alta movilidad.

También se acordó implementar campañas de prevención y proximidad ciudadana, homologar horarios de venta de alcohol, instalar módulos de atención para paisanos, priorizar la atención a casos de violencia familiar y supervisar la venta de artículos pirotécnicos, entre otras medidas.

“Seguimos cerrando filas por un Coahuila seguro y en orden”, concluyó el dirigente del gremio ganadero.

