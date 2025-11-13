Un muerto y dos lesionados deja fatal encontronazo en la carretera Saltillo-Zacatecas

Saltillo
/ 13 noviembre 2025
    Un muerto y dos lesionados deja fatal encontronazo en la carretera Saltillo-Zacatecas
    Bomberos y policías trabajaron de manera coordinada para retirar restos automotrices y asegurar el área, mientras se esperaba el levantamiento del cuerpo por parte de Semefo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

En el fuerte accidente un vehículo que circulaba a exceso de velocidad impactó el muro de contención y salió proyectado hacia los carriles contrarios, provocando la colisión

Un hombre perdió la vida y dos más resultaron lesionados tras un fuerte accidente registrado la tarde de este jueves en la carretera Saltillo–Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada.

Cerca de la 1 de la tarde, múltiples llamadas al 911 alertaron sobre la colisión entre dos vehículos, señalando que una persona se encontraba sin vida. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y apoyar en las labores de auxilio.

Elementos de la Policía del Estado y municipal resguardaron la zona del accidente mientras peritos de la Fiscalía realizaban las diligencias correspondientes y documentaban la escena. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

De acuerdo con las primeras indagatorias obtenidas de testigos, el conductor de un Hyundai Sonata circulaba presuntamente a exceso de velocidad en dirección a Derramadero. En un momento dado perdió el control e impactó el muro de contención, lo que provocó que el vehículo fuera proyectado hacia los carriles contrarios y golpeara a otro automóvil.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Derramadero confirmó el fallecimiento del conductor, quien quedó parcialmente expulsado del automóvil debido a la fuerza del impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA


Tras el impacto, el auto comenzó a desintegrarse hasta quedar sin motor; diversas piezas salieron despedidas y el conductor terminó parcialmente expulsado del vehículo, falleciendo en el lugar. Bomberos de la estación Derramadero confirmaron su deceso.

El área fue acordonada y se dejó solo un carril habilitado mientras se esperaba la llegada de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. En el otro vehículo involucrado, un Nissan March de la empresa e-Tech, los bomberos atendieron al conductor Luis “N”, de 23 años, quien sufrió una lesión en el brazo izquierdo, y a su acompañante Gerardo “N”, de 31, quien presentó golpes menores.

Restos del Hyundai Sonata quedaron esparcidos sobre la carretera Saltillo–Zacatecas, luego de que el vehículo se desintegrara tras impactar el muro de contención y salir proyectado hacia los carriles contrarios. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Agentes municipales tomaron conocimiento y elementos de la Policía del Estado asumieron el resguardo de la zona hasta la llegada de peritos de la Fiscalía. Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa de muerte y se notificará a la familia para los trámites funerarios.

