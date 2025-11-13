Un muerto y dos lesionados deja fatal encontronazo en la carretera Saltillo-Zacatecas
En el fuerte accidente un vehículo que circulaba a exceso de velocidad impactó el muro de contención y salió proyectado hacia los carriles contrarios, provocando la colisión
Un hombre perdió la vida y dos más resultaron lesionados tras un fuerte accidente registrado la tarde de este jueves en la carretera Saltillo–Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada.
Cerca de la 1 de la tarde, múltiples llamadas al 911 alertaron sobre la colisión entre dos vehículos, señalando que una persona se encontraba sin vida. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y apoyar en las labores de auxilio.
De acuerdo con las primeras indagatorias obtenidas de testigos, el conductor de un Hyundai Sonata circulaba presuntamente a exceso de velocidad en dirección a Derramadero. En un momento dado perdió el control e impactó el muro de contención, lo que provocó que el vehículo fuera proyectado hacia los carriles contrarios y golpeara a otro automóvil.
Tras el impacto, el auto comenzó a desintegrarse hasta quedar sin motor; diversas piezas salieron despedidas y el conductor terminó parcialmente expulsado del vehículo, falleciendo en el lugar. Bomberos de la estación Derramadero confirmaron su deceso.
El área fue acordonada y se dejó solo un carril habilitado mientras se esperaba la llegada de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. En el otro vehículo involucrado, un Nissan March de la empresa e-Tech, los bomberos atendieron al conductor Luis “N”, de 23 años, quien sufrió una lesión en el brazo izquierdo, y a su acompañante Gerardo “N”, de 31, quien presentó golpes menores.
Agentes municipales tomaron conocimiento y elementos de la Policía del Estado asumieron el resguardo de la zona hasta la llegada de peritos de la Fiscalía. Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa de muerte y se notificará a la familia para los trámites funerarios.