$!Un muerto y dos lesionados deja fatal encontronazo en la carretera Saltillo-Zacatecas

Un hombre perdió la vida y dos más resultaron lesionados tras un fuerte accidente registrado la tarde de este jueves en la carretera Saltillo–Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada.

Cerca de la 1 de la tarde, múltiples llamadas al 911 alertaron sobre la colisión entre dos vehículos, señalando que una persona se encontraba sin vida. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y apoyar en las labores de auxilio.

