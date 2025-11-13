CFE dejará sin luz a Múzquiz este sábado por mantenimiento en la red

MÚZQUIZ, COAH.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que este sábado 15 de noviembre de 2025 llevará a cabo trabajos de mantenimiento programado en la red eléctrica del municipio de Múzquiz. Las labores se desarrollarán entre las 07:00 y las 15:00 horas y ocasionarán la suspensión temporal del suministro en diversos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial, los trabajos afectarán la operación de la subestación Bajío, que abastece de energía a la zona urbana de Múzquiz, incluyendo la colonia S.E. Bao y sus alrededores. La CFE indicó que el objetivo de esta intervención es fortalecer la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad y continuidad del servicio a los usuarios del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Acuña tendrá un macro parque con área splash y juegos inclusivos, inicia construcción

Durante el lapso señalado, se prevé una interrupción total del suministro eléctrico, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar medidas preventivas para reducir afectaciones. Entre las sugerencias se encuentra desconectar equipos electrónicos sensibles, evitar el uso de aparatos de alto consumo y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la comisión.