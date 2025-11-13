CFE dejará sin luz a Múzquiz este sábado por mantenimiento en la red
La comisión realizará trabajos de mantenimiento el 15 de noviembre, con cortes de energía de 07:00 a 15:00; recomienda desconectar aparatos eléctricos
MÚZQUIZ, COAH.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que este sábado 15 de noviembre de 2025 llevará a cabo trabajos de mantenimiento programado en la red eléctrica del municipio de Múzquiz. Las labores se desarrollarán entre las 07:00 y las 15:00 horas y ocasionarán la suspensión temporal del suministro en diversos sectores de la ciudad.
De acuerdo con el comunicado oficial, los trabajos afectarán la operación de la subestación Bajío, que abastece de energía a la zona urbana de Múzquiz, incluyendo la colonia S.E. Bao y sus alrededores. La CFE indicó que el objetivo de esta intervención es fortalecer la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad y continuidad del servicio a los usuarios del municipio.
Durante el lapso señalado, se prevé una interrupción total del suministro eléctrico, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar medidas preventivas para reducir afectaciones. Entre las sugerencias se encuentra desconectar equipos electrónicos sensibles, evitar el uso de aparatos de alto consumo y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la comisión.
La CFE precisó que estos trabajos forman parte de su programa permanente de mantenimiento preventivo, que busca garantizar una red eléctrica más estable y eficiente. Una vez concluidas las maniobras, se procederá con la reactivación gradual del servicio en toda la zona afectada.
La dependencia federal agradeció la comprensión de los habitantes de Múzquiz ante las posibles molestias que pueda generar la suspensión, reiterando que las acciones de mantenimiento son necesarias para mantener la seguridad operativa y la calidad del suministro.
Asimismo, exhortó a la población a reportar cualquier irregularidad posterior a la reconexión mediante las plataformas oficiales o el número de atención 071, con el fin de atender oportunamente cualquier eventualidad derivada de los trabajos programados.
Con esta intervención, la CFE busca reforzar su red de distribución en la región carbonífera, donde se prevé continuar con labores similares en los próximos meses como parte de su estrategia de modernización del sistema eléctrico nacional.
(Con información de medios locales)