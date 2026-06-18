‘Una alianza que trasciende’: Liceo Freinet y Alianza Francesa fortalecen la educación internacional en Saltillo

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    ‘Una alianza que trasciende’: Liceo Freinet y Alianza Francesa fortalecen la educación internacional en Saltillo
    Catalina Pérez Berumen, José Manuel Blanco, Aurora Bustillos Garfias, M. Pierre Raynaud, Ana Espinosa Mireles, Héctor Poblette Miranda, María Eugenia Bustillos y Héctor Poblette Espinosa. FOTOS: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

La nueva alianza educativa acercará cursos de francés y actividades culturales a estudiantes y público en general

En un hecho que fortalece la oferta educativa y cultural de la región, el Liceo Freinet formalizó un convenio de colaboración con la Alianza Francesa de Saltillo, convirtiéndose en la sede oficial de la Alianza Francesa al norte de la ciudad.

El acto protocolario se llevó a cabo este miércoles 17 de junio, a las 10:30 horas, en la Sala Magna del Liceo Freinet, con la presencia de directivos, docentes e invitados especiales de ambas instituciones.

Como testigo de honor asistió M. Pierre Raynaud, cónsul general de Francia en Monterrey, quien destacó la importancia de fortalecer los lazos educativos y culturales entre Francia y México mediante proyectos que fomenten el aprendizaje de idiomas, el intercambio académico y la formación con visión internacional.

$!Aurora Bustillos Garfias, M. Pierre Raynaud y Héctor Poblette Miranda, en la firma del convenio de colaboración que formaliza la alianza entre el Liceo Freinet y la Alianza Francesa de Saltillo.
Aurora Bustillos Garfias, M. Pierre Raynaud y Héctor Poblette Miranda, en la firma del convenio de colaboración que formaliza la alianza entre el Liceo Freinet y la Alianza Francesa de Saltillo.

Por parte de la Alianza Francesa de Saltillo participaron la Lic. Aurora Bustillos Garfias, presidenta del Consejo de Administración, y la Profa. Araceli Obdulio Rodas, directora de la institución. En representación del Liceo Freinet estuvieron presentes la Lic. Ana Espinosa Mireles, directora académica; el Lic. Héctor Poblette Miranda, representante legal, y el Lic. Héctor Poblette Espinosa Mireles, subdirector administrativo.

Esta alianza representa un paso importante para ambas instituciones, ya que permitirá acercar a estudiantes y a la comunidad en general a una formación integral con proyección internacional, promoviendo el aprendizaje del idioma francés y el intercambio cultural.

Como parte de este convenio, los cursos de francés darán inicio en agosto de 2026, impartiéndose todos los sábados en las instalaciones del Liceo Freinet. La oferta estará abierta al público en general, brindando una nueva alternativa para quienes deseen aprender el idioma y acercarse a la cultura francesa.

$!La firma del acuerdo fortalece la oferta educativa y cultural disponible para estudiantes y familias de Saltillo.
La firma del acuerdo fortalece la oferta educativa y cultural disponible para estudiantes y familias de Saltillo.

Con esta iniciativa, el Liceo Freinet reafirma su compromiso con una educación innovadora y de calidad, mientras que la Alianza Francesa continúa expandiendo su presencia en Saltillo, generando espacios de formación que preparan a niños, jóvenes y adultos para desenvolverse en un entorno cada vez más global.

Para mayores informes sobre los cursos de francés, los interesados pueden comunicarse al 844 -311- 56-46, teléfono de la Alianza Francesa de Saltillo.

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