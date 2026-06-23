Los casos confirmados de ébola en el brote del Congo superan los mil, con 254 fallecimientos

Un total de 100 personas se han recuperado del brote, concentrado en la provincia de Ituri, desde que fue declarado el 15 de mayo, informó el domingo el Ministerio de Salud del Congo. Al menos 365 pacientes se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

Los casos confirmados del brote de ébola en el este del Congo han llegado a 1.003, incluyendo 254 muertes, según informaron las autoridades, mientras que rastrear a quienes han estado en contacto con los pacientes sigue siendo un gran desafío.

El brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo, para el cual no existen vacunas ni tratamientos, fue el peor registrado hasta la fecha en su primer mes.

Las autoridades admiten que podría haber muchos más casos desconocidos y que el pico del brote aún está por llegar.

El rastreo de contactos sigue siendo una cuestión clave para las autoridades locales, que solo han logrado una tasa de cobertura del 55%, según informó el ministerio.

“Si se quiere controlar un brote, especialmente uno de ébola, hay que conocer el caso índice. No tenemos certeza de cuándo comenzó este brote”, declaró la Dra. Jean Kaseya, Directora General de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, a la agencia Associated Press la semana pasada.

Las autoridades aún no han identificado al paciente cero ni han rastreado a más de 35.000 personas que, hasta la semana pasada, habían estado en contacto con individuos infectados.Esto se debe, en parte, a que el este del Congo también sufre la violencia constante de los rebeldes.

En Ituri, los ataques de la Fuerza Democrática Aliada, respaldada por el Estado Islámico, han cortado el acceso a muchas aldeas y obligado a la población a huir de sus hogares, incluyendo a quienes se refugian en campamentos superpoblados y a quienes se encuentran en constante desplazamiento.

Más de un mes después del inicio del brote, las autoridades creen que la enfermedad sigue propagándose más rápido que los esfuerzos de respuesta y que nadie conoce su verdadera magnitud.

En el campamento de desplazados de Kigonze, en Bunia, capital de la provincia de Ituri, los responsables del campamento informaron el viernes de que diez personas fallecieron la semana pasada en circunstancias inusuales, lo que ha aumentado el temor a un posible brote en el campamento, que alberga a más de 20.000 personas desplazadas.

Según los responsables del campamento, no se había confirmado ningún caso de ébola en el lugar, pero añadieron que la tasa de mortalidad no tenía precedentes y pidieron una investigación.

La agencia de la ONU para los refugiados ha declarado que al menos 2 millones de personas desplazadas forzosamente de sus hogares, incluidos más de 320.000 refugiados, viven en zonas con riesgo de ébola en el Congo.

En un comunicado emitido el viernes, la agencia afirmó estar “profundamente preocupada por la aceleración de la propagación” del virus y “por los crecientes riesgos que supone para las comunidades desplazadas en toda la región”.

“Si una enfermedad o epidemia se propagara entre las miles de personas que viven en este lugar (Kigonze), sería una verdadera catástrofe dadas nuestras ya de por sí precarias condiciones de vida”, declaró Charité Banza, líder de la sociedad civil en Ituri.