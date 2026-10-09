Una gran historia de superación conmueve al TecNM-Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Una gran historia de superación conmueve al TecNM-Saltillo
    La saltillense y excolaboradora del TecNM-Saltillo, Laura Castillo Oropeza, compartió su testimonio de vida con estudiantes del Tecnológico de Saltillo. CORTESÍA

La saltillense Laura Castillo Oropeza relató cómo un accidente transformó su vida y lograr grandes cosas en su vida pese a su discapacidad

¿Puede un robot seguir cuidándome? Bajo esta interrogante, Laura Castillo Oropeza, excolaboradora del Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM-Saltillo), compartió con estudiantes de ingeniería y robótica su experiencia de vida después de sufrir un accidente que transformó su independencia personal y la llevó a enfrentar nuevas condiciones para realizar sus actividades cotidianas.

La conferencia, organizada por el Departamento de Metal-Mecánica, combinó reflexiones sobre discapacidad, tecnología asistencial, solidaridad y superación personal, con el propósito de sensibilizar a los futuros profesionistas sobre las dificultades que enfrentan las personas que requieren apoyo para desenvolverse diariamente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/sindico-de-ahmsa-niega-acuerdo-con-ciesa-para-efectuar-pagos-laborales-LF24033866

Durante su intervención, Castillo Oropeza explicó que el accidente modificó su vida y la hizo depender de los cuidados de su madre. Señaló que encontró fortaleza en su fe religiosa y en el servicio comunitario, actividades que continúa desarrollando mediante clases de catecismo y charlas de concientización desde hace más de una década.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando un estudiante participó en una dinámica que consistió en vendarle los ojos e inmovilizarle una mano, dejándole libre únicamente la derecha. El ejercicio buscó mostrar las dificultades que pueden representar actividades aparentemente sencillas cuando existe alguna limitación física.

La expositora también abordó las posibilidades de la robótica para mejorar la autonomía y calidad de vida de personas con discapacidad o necesidades de asistencia.

Como referencia, mencionó el desarrollo de hospitales en China que utilizan robots para apoyar la atención de pacientes. En Shanghái ya se emplean dispositivos robóticos para ejercicios de rehabilitación y proyectos de asistencia médica domiciliaria, bajo supervisión de profesionales sanitarios.

La actividad tuvo además un componente solidario mediante una aportación de 10 pesos por asistente destinada al Hospice Corazones Rojos, organización de Saltillo que proporciona alojamiento, atención paliativa y acompañamiento a pacientes con enfermedades terminales en condiciones de vulnerabilidad.

Esta asociación desarrolla labores de asistencia desde 2017 y cuenta con personal médico, de enfermería y apoyo psicológico para sus beneficiarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sismo-de-magnitud-8-sacude-panama-y-se-siente-en-costa-rica-NF24032179

Castillo Oropeza también mantiene vínculos históricos con la comunidad estudiantil, pues durante su juventud fue responsable del grupo de porristas de los Dinosaurios, equipo que destacó en la desaparecida Liga Nacional de Futbol Americano.

La conferencia concluyó con un reconocimiento de los asistentes a su trayectoria y testimonio, que permitió relacionar los avances tecnológicos con la importancia de la empatía, la inclusión y la atención humana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conferencias
Líderes
Mujeres

Localizaciones


Saltillo

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
Sorpresa. La visita a MARCO llevó al autor a recorrer las exposiciones de la Colección FEMSA y de Gabriel de la Mora.

Cultura y Pop: MARCO
true

POLITICÓN: ‘Nuevo dueño’ de AHMSA, de la promesa de multiplicar la producción a pedir prórroga

El Toyota Camry terminó volcado sobre la lateral del bulevar Fundadores, en la colonia Zaragoza.

Vuelca conductor tras chocar contra luminaria al oriente de Saltillo
Con los nuevos horarios, los pasajeros pueden salir después de su jornada laboral o viajar desde la noche anterior para atender compromisos al día siguiente.

Saltillo-AIFA: primer vuelo nocturno despega con 70% de ocupación
La Selección Mexicana Femenil, encabezada por Jacqueline Ovalle y Charlyn Corral, enfrentará a Jamaica en el Estadio Victoria como parte de su preparación rumbo al Campeonato Concacaf W.

México vs Jamaica: Tri Femenil afronta su última prueba rumbo al Mundial 2027; horario y transmisión
El presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que Navanethem ‘Navi’ Pillay recibirá el Premio Nobel de la Paz 2026 en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega.

Arremete Trump contra el Comité del Nobel de la Paz por no concederle a él el galardón y sanciona a la Corte Penal Internacional

Esta actualización llega apenas cuatro días después de que los abogados de Pike declararan que se la consideraba con muerte cerebral.

Christa Pike vuelve a caminar y comer tras la fallida ejecución en Tennessee