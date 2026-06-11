Una menor se quita la vida al interior de su casa, en Saltillo
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Aparentemente estaba deprimida, ya que no quería acudir a la preparatoria
Una adolescente tomó la decisión fatal de acabar con su vida dentro de su propia recámara durante la tarde de este jueves.
Fiscalía General del Estado, (FGE) se hizo cargo de la investigación. Con apoyo de servicios periciales realizaron una inspección al interior de la vivienda ubicada en la colonia Lomas del Refugio.
Informes extraoficiales dieron a conocer que el hallazgo de la menor Dayana N. de 17 años de edad, ocurrió alrededor de las 17:00 horas. Fue su propia madre Griselda N. quien la localizó colgada con un cable eléctrico que ató a la pared de su recámara. Al descubrirla solicitó ayuda inmediata de sus familiares.
Lograron bajarla y ponerla en la cama donde le brindaron ayuda. Al ver que no respondía a ningún llamado, solicitaron ayuda al sistema de emergencias 911. Fueron paramédicos de cruz roja y mencionaron que no presentó movimiento respiratorios.
Dieron aviso inmediato al personal de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC). Por protocolo realizaron el desalojo de familiares de la víctima, a quienes realizaron un interrogatorio. Aún desconocen las causas que orillaron a la joven a atentar contra su vida. Mencionaron que la joven ya no quería acudir a la escuela donde estudiaba.
Se acordonó el exterior de la casa y las diligencias duraron cerca de dos horas