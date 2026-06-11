Una menor se quita la vida al interior de su casa, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Una menor se quita la vida al interior de su casa, en Saltillo
    Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para realizar los protocolos.
    Una menor se quita la vida al interior de su casa, en Saltillo

Aparentemente estaba deprimida, ya que no quería acudir a la preparatoria

Una adolescente tomó la decisión fatal de acabar con su vida dentro de su propia recámara durante la tarde de este jueves.

Fiscalía General del Estado, (FGE) se hizo cargo de la investigación. Con apoyo de servicios periciales realizaron una inspección al interior de la vivienda ubicada en la colonia Lomas del Refugio.

Informes extraoficiales dieron a conocer que el hallazgo de la menor Dayana N. de 17 años de edad, ocurrió alrededor de las 17:00 horas. Fue su propia madre Griselda N. quien la localizó colgada con un cable eléctrico que ató a la pared de su recámara. Al descubrirla solicitó ayuda inmediata de sus familiares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vinculan-a-proceso-a-aniceto-n-por-tentativa-de-feminicidio-en-la-colonia-universidad-pueblo-GI21296101

Lograron bajarla y ponerla en la cama donde le brindaron ayuda. Al ver que no respondía a ningún llamado, solicitaron ayuda al sistema de emergencias 911. Fueron paramédicos de cruz roja y mencionaron que no presentó movimiento respiratorios.

Dieron aviso inmediato al personal de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC). Por protocolo realizaron el desalojo de familiares de la víctima, a quienes realizaron un interrogatorio. Aún desconocen las causas que orillaron a la joven a atentar contra su vida. Mencionaron que la joven ya no quería acudir a la escuela donde estudiaba.

Se acordonó el exterior de la casa y las diligencias duraron cerca de dos horas

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Consejo General del IEC deberá discutir y, en su caso, aprobar la asignación de las nueve diputaciones de representación proporcional antes del próximo domingo.

Coahuila: estos serían los diputados plurinominales del próximo Congreso
El equipo de cómputo que Altos Hornos deberá devolver presuntamente es propiedad de Dell Leasing México.

Dan ultimátum a AHMSA: tiene tres días para entregar equipo tecnológico valuado en más de 21 millones de pesos
Los casos de corrupción que no se denuncian en Coahuila pasaron del 81.1 al 84 por ciento.

Crece la cifra negra de corrupción en Coahuila: alcanza 84 por ciento
La pantalla gigante instalada en la explanada principal congregó a cientos de aficionados durante la transmisión del partido inaugural.

Celebra Saltillo la fiesta mundialista y triunfo de la Selección Mexicana en el arranque del FutFest 2026 (Crónica)
Familiares sostuvieron fotografías de sus seres queridos como parte del llamado para que las autoridades refuercen las acciones de búsqueda y localización.

Saltillo: Juegan familiares de desaparecidos ‘cascarita contra la impunidad’ en Plaza de Armas
Alumnos del Jardín de Niños ‘Velia Graciela Flores Jiménez’, acudieron a clases vestidos con camisetas de la Selección Mexicana para sumarse al ambiente futbolístico

Escuelas de Saltillo se suman a la fiebre del Mundial (video)
México vs. México

México vs. México
Anfitriones de la fiesta ajena

Anfitriones de la fiesta ajena