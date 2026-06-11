Una menor se quita la vida al interior de su casa, en Saltillo

Una adolescente tomó la decisión fatal de acabar con su vida dentro de su propia recámara durante la tarde de este jueves.

Fiscalía General del Estado, (FGE) se hizo cargo de la investigación. Con apoyo de servicios periciales realizaron una inspección al interior de la vivienda ubicada en la colonia Lomas del Refugio.

Informes extraoficiales dieron a conocer que el hallazgo de la menor Dayana N. de 17 años de edad, ocurrió alrededor de las 17:00 horas. Fue su propia madre Griselda N. quien la localizó colgada con un cable eléctrico que ató a la pared de su recámara. Al descubrirla solicitó ayuda inmediata de sus familiares.