Valor científico de fósiles del Museo del Desierto de Saltillo supera su atractivo comercial

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Valor científico de fósiles del Museo del Desierto de Saltillo supera su atractivo comercial
    Aunque los fósiles del museo están fragmentados y no son codiciados por delincuentes, algunas zonas externas enfrentan problemas de tráfico ilegal. FOTO: MUDE

El director del Museo del Desierto, Arturo González, asegura que los fósiles del MUDE tienen valor científico y no son atractivos para el mercado negro, aunque reconoce que en ciertas zonas externas sí se presentan problemas de tráfico ilegal

El director general del Museo del Desierto (MUDE), Arturo González, aseguró que las colecciones de la institución no han enfrentado problemas significativos relacionados con el mercado negro de piezas prehistóricas en su zona de trabajo.

El contexto local, donde los fósiles suelen encontrarse fragmentados, inhibe su atractivo comercial para la delincuencia organizada. Según el directivo, la realidad de los restos recuperados por el museo en Coahuila no les confiere un gran valor monetario en el mercado negro.

“Nuestros fósiles aquí no tienen una preservación que los convierta en verdaderos tesoros que la gente quiera negociar”, explicó González. Subrayó que las piezas valen más en su contexto científico que como objetos de colección.

Aquí están muy fragmentados, aunque probablemente se descubran fósiles muy increíbles”, agregó sobre el estado de las piezas que maneja el museo. González enfatizó que el valor real de estos restos es estrictamente científico, lo cual desalienta el tráfico ilegal.

Los fósiles valen en la medida en que se estudian, y son los paleontólogos quienes les otorgan ese valor”, puntualizó el director del MUDE. Aseguró que los expertos nunca permitirían su comercialización, pues “tienen que estar en una colección científica para que otros científicos los puedan estudiar”.

Sin embargo, González reconoció una zona externa donde el problema sí es tangible debido a la calidad de las extracciones. En esa área, “los grupos de narcotráfico han dado valor a ciertos fósiles, lo que genera un problema más complejo”, concluyó.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

