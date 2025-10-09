Valor científico de fósiles del Museo del Desierto de Saltillo supera su atractivo comercial

El director general del Museo del Desierto (MUDE), Arturo González, aseguró que las colecciones de la institución no han enfrentado problemas significativos relacionados con el mercado negro de piezas prehistóricas en su zona de trabajo.

El contexto local, donde los fósiles suelen encontrarse fragmentados, inhibe su atractivo comercial para la delincuencia organizada. Según el directivo, la realidad de los restos recuperados por el museo en Coahuila no les confiere un gran valor monetario en el mercado negro.

“Nuestros fósiles aquí no tienen una preservación que los convierta en verdaderos tesoros que la gente quiera negociar”, explicó González. Subrayó que las piezas valen más en su contexto científico que como objetos de colección.

“Aquí están muy fragmentados, aunque probablemente se descubran fósiles muy increíbles”, agregó sobre el estado de las piezas que maneja el museo. González enfatizó que el valor real de estos restos es estrictamente científico, lo cual desalienta el tráfico ilegal.

“Los fósiles valen en la medida en que se estudian, y son los paleontólogos quienes les otorgan ese valor”, puntualizó el director del MUDE. Aseguró que los expertos nunca permitirían su comercialización, pues “tienen que estar en una colección científica para que otros científicos los puedan estudiar”.

Sin embargo, González reconoció una zona externa donde el problema sí es tangible debido a la calidad de las extracciones. En esa área, “los grupos de narcotráfico han dado valor a ciertos fósiles, lo que genera un problema más complejo”, concluyó.