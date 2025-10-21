Van 13 mil verificaciones vehiculares en Saltillo; se espera superar 15 mil al cierre del año

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Van 13 mil verificaciones vehiculares en Saltillo; se espera superar 15 mil al cierre del año
    Emmanuel Olache Valdés informó que los centros de verificación atienden alrededor de 60 autos diarios. FOTO: CORTESÍA

Los centros se encuentran ubicados en Parque Hundido, Fundadores, República Oriente, Abasolo y Antonio Cárdenas; operan de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y los sábados de 8:00 a 13:00 horas

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, comentó que en los centros municipales de Saltillo se atienden en promedio 60 automóviles diarios. Señaló que el programa continuará activo durante los próximos meses y que a finales de año suele registrarse un incremento por los viajes y revisiones previas a las vacaciones.

“Ahorita ya superamos los 13 mil automóviles verificados y esperamos cerrar el año con más de 15 mil”, comentó Olache Valdés. El parque vehicular en la ciudad se estima entre 450 mil y 500 mil unidades, según datos recientes.

Agregó que se han detectado vehículos retirados temporalmente de circulación por no aprobar la verificación en varios intentos consecutivos. “Sí hemos tenido casos de vehículos que han sido sacados de circulación por ser altamente contaminantes; en total más de 50 unidades”, explicó.

Detalló que no se han aplicado multas, pero sí apercibimientos a propietarios cuyos autos no pasaron las pruebas con las nuevas máquinas de medición. “La mayoría de los vehículos rechazados han sido taxis y unidades del transporte público”, señaló.

“En el caso de los autos de plataforma, todavía no se verifican, pero estamos en pláticas con el Instituto de Movilidad para que el próximo año puedan incluirse, ya que contamos con nuevas máquinas diésel que permiten realizar este tipo de pruebas”, agregó.

Los puntos de verificación se ubican en:
* Parque Hundido
* Fundadores
* República Oriente (atrás del Ateneo)
* Abasolo
* Antonio Cárdenas (por El Chapulín)

Los centros operan de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y los sábados de 8:00 a 13:00 horas.

“La verificación no es para sancionar, sino para cuidar el aire que respiramos”, puntualizó Olache Valdés.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

