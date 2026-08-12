Vanguardia con Causa une a Saltillo para apoyar a rescatistas de perros y gatos

Vanguardia con Causa une a Saltillo para apoyar a rescatistas de perros y gatos

+ Seguir en Seguir en Google
Sergio Soto
por Sergio Soto

Detrás de cada animal en un refugio hay alimentos, medicamentos y muchas horas de trabajo. Esta campaña busca convertir la solidaridad ciudadana en ayuda para quienes se dedican a esta labor

Saltillo
/
COMPARTIR

Con la meta de reunir alimento y productos de limpieza para perros y gatos rescatados, se puso en marcha la primera edición de Vanguardia con Causa, una campaña que durante agosto busca respaldar a organizaciones que diariamente enfrentan gastos de alimentación, atención veterinaria y recuperación de animales en situación de abandono o maltrato.

César Palacio, uno de los representantes de Vanguardia con Causa, explicó que la iniciativa surgió con la intención de generar un programa de apoyo social que tuviera un impacto positivo: “Queremos retribuirle a la sociedad algo de lo mucho que nos ha dado”.

$!Vanguardia con Causa invita a la ciudadanía a participar no solo con donativos, sino también mediante la adopción, esterilización y cuidado responsable.
Vanguardia con Causa invita a la ciudadanía a participar no solo con donativos, sino también mediante la adopción, esterilización y cuidado responsable.

Las cinco organizaciones beneficiadas son Fundación Louigy A.C., Fundación Patitas al Rescate, Ayudando Naricitas sin Hogar, Dignidad Animal y Cachorros_slw. Durante agosto se recibirán donativos en especie, principalmente croquetas y productos de limpieza, en las oficinas de VANGUARDIA, en el bulevar Venustiano Carranza esquina con Chiapas, colonia República Oriente.

$!Las donaciones de croquetas y productos de limpieza representan un apoyo directo para las organizaciones.
Las donaciones de croquetas y productos de limpieza representan un apoyo directo para las organizaciones.

También será posible contactar a las organizaciones participantes mediante sus redes sociales para conocer sus necesidades y formas de apoyo.

DETRÁS DE CADA RESCATE HAY UNA HISTORIA

Patricia López y Jesús Torres, de Fundación Louigy A.C., explicaron que llevan cerca de 22 años rescatando animales y que actualmente tienen 37 perros, muchos de ellos viejos, discapacitados o con enfermedades que requieren tratamientos permanentes.

$!Patricia López y Jesús Torres, de Fundación Louigy A.C., llevan cerca de 22 años dedicados al rescate de animales.
Patricia López y Jesús Torres, de Fundación Louigy A.C., llevan cerca de 22 años dedicados al rescate de animales.

“Sea un kilo de croquetas o 20 kilos de croquetas o 100 kilos de croquetas, créanme que es mucha ayuda para nosotros, porque es un respiro”, afirmaron.

En Fundación Patitas al Rescate, Indira Elizondo explicó que su trabajo se concentra principalmente en perros en situaciones extremas, como animales enfermos, maltratados o abandonados. Ante la saturación que enfrentan los rescatistas, consideró fundamental la participación social.

$!Indira Elizondo, de Fundación Patitas al Rescate, destacó la importancia de sumar a más personas al apoyo de refugios y rescatistas.
Indira Elizondo, de Fundación Patitas al Rescate, destacó la importancia de sumar a más personas al apoyo de refugios y rescatistas.

(Se necesita) gente empática que quiera también ayudar a los rescatistas y a las fundaciones, porque todos estamos saturados”, señaló.

Any, de Ayudando Naricitas sin Hogar, indicó que actualmente cuentan con alrededor de 25 perros y que, además del alimento, enfrentan gastos por productos de limpieza y atención veterinaria. Entre sus casos está Mochi, una perrita que requiere alimento especial debido a una condición de salud.

$!Mochi es uno de los casos atendidos por Ayudando Naricitas sin Hogar y requiere alimento especial debido a su condición de salud.
Mochi es uno de los casos atendidos por Ayudando Naricitas sin Hogar y requiere alimento especial debido a su condición de salud.

Alejandro Gutiérrez, de Dignidad Animal, señaló por su parte que la organización trabaja en esterilizaciones, atención médica, adopciones y combate al maltrato y la crueldad animal. Para él, el alimento y los artículos de limpieza son apoyos prioritarios.

Gutiérrez destacó que iniciativas como esta también permiten generar conciencia sobre el bienestar animal. “Creo que es muy importante, y la otra el tema cultural y educativo”, dijo, al señalar la necesidad de impulsar una mayor participación ciudadana en la atención y la denuncia del maltrato.

$!La primera edición de Vanguardia con Causa busca reunir alimento y productos de limpieza para cinco organizaciones dedicadas al rescate animal.
La primera edición de Vanguardia con Causa busca reunir alimento y productos de limpieza para cinco organizaciones dedicadas al rescate animal.

En esta primera edición de Vanguardia con Causa también participa Cachorros_slw, como una de las cinco fundaciones y organizaciones que forman parte de la campaña.

Palacio informó que esta primera etapa continuará durante agosto y que el 6 de septiembre se realizará una conferencia para ampliar la conciencia sobre la realidad que enfrentan las organizaciones y los costos que implica rescatar y cuidar animales.

“Esta va a ser la primera etapa de este proyecto de Vanguardia con Causa”, detalló.

$!Durante agosto, las instalaciones de VANGUARDIA funcionan como punto de recepción de donativos para las cinco organizaciones participantes.
Durante agosto, las instalaciones de VANGUARDIA funcionan como punto de recepción de donativos para las cinco organizaciones participantes.

Los participantes llamaron a la ciudadanía a sumarse con donativos, pero también mediante la adopción, esterilización y cuidado responsable.

Palacio destacó que incluso las pequeñas aportaciones pueden contribuir a esta causa y llamó a mantener la participación más allá de una sola campaña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Derechos De Los Animales
Rescate Animal
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Santos Laguna: Futuro sin magia

Santos Laguna: Futuro sin magia
true

Violencia de pareja, ¿cómo está atendiéndose?
true

POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

La defensa pidió la inimputabilidad del estadounidense, sin embargo ello fue desestimado.

Vinculan a proceso a Chad ‘N’; permanecerá en prisión preventiva
Tania Flores Guerra continuará bajo prisión preventiva luego de que un juez de distrito desechara su solicitud de amparo.

Rechazan amparo federal a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, para llevar proceso en libertad
El inicio de la temporada está programado para los días 28, 29 y 30 de agosto; ahora falta conocer el calendario oficial.

¡Ya hay rivales! Saltillo Soccer competirá en el Grupo 1 de la Liga Premier
La Brigada Internacional de Rescate Topos Azteca llegó a Cali, Colombia, para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4.

Topos Azteca llegan a Colombia para apoyar rescate tras terremoto de magnitud 7.4
El Palacio de Putin es un extenso complejo de 17651 metros cuadrados en Cabo Idokopas, ubicado cerca de la ciudad turística de Gelendzhik, no lejos de Crimea.

Los ataques en Ucrania dejan el palacio de Putin en el Mar Negro, valorado en mil 500 millones de dólares, ‘desprotegido’