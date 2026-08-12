Vanguardia con Causa une a Saltillo para apoyar a rescatistas de perros y gatos

Con la meta de reunir alimento y productos de limpieza para perros y gatos rescatados, se puso en marcha la primera edición de Vanguardia con Causa, una campaña que durante agosto busca respaldar a organizaciones que diariamente enfrentan gastos de alimentación, atención veterinaria y recuperación de animales en situación de abandono o maltrato.

César Palacio, uno de los representantes de Vanguardia con Causa, explicó que la iniciativa surgió con la intención de generar un programa de apoyo social que tuviera un impacto positivo: “Queremos retribuirle a la sociedad algo de lo mucho que nos ha dado”.

Las cinco organizaciones beneficiadas son Fundación Louigy A.C., Fundación Patitas al Rescate, Ayudando Naricitas sin Hogar, Dignidad Animal y Cachorros_slw. Durante agosto se recibirán donativos en especie, principalmente croquetas y productos de limpieza, en las oficinas de VANGUARDIA, en el bulevar Venustiano Carranza esquina con Chiapas, colonia República Oriente.

También será posible contactar a las organizaciones participantes mediante sus redes sociales para conocer sus necesidades y formas de apoyo. DETRÁS DE CADA RESCATE HAY UNA HISTORIA Patricia López y Jesús Torres, de Fundación Louigy A.C., explicaron que llevan cerca de 22 años rescatando animales y que actualmente tienen 37 perros, muchos de ellos viejos, discapacitados o con enfermedades que requieren tratamientos permanentes.

“Sea un kilo de croquetas o 20 kilos de croquetas o 100 kilos de croquetas, créanme que es mucha ayuda para nosotros, porque es un respiro”, afirmaron. En Fundación Patitas al Rescate, Indira Elizondo explicó que su trabajo se concentra principalmente en perros en situaciones extremas, como animales enfermos, maltratados o abandonados. Ante la saturación que enfrentan los rescatistas, consideró fundamental la participación social.

”(Se necesita) gente empática que quiera también ayudar a los rescatistas y a las fundaciones, porque todos estamos saturados”, señaló. Any, de Ayudando Naricitas sin Hogar, indicó que actualmente cuentan con alrededor de 25 perros y que, además del alimento, enfrentan gastos por productos de limpieza y atención veterinaria. Entre sus casos está Mochi, una perrita que requiere alimento especial debido a una condición de salud.

Alejandro Gutiérrez, de Dignidad Animal, señaló por su parte que la organización trabaja en esterilizaciones, atención médica, adopciones y combate al maltrato y la crueldad animal. Para él, el alimento y los artículos de limpieza son apoyos prioritarios. Gutiérrez destacó que iniciativas como esta también permiten generar conciencia sobre el bienestar animal. “Creo que es muy importante, y la otra el tema cultural y educativo”, dijo, al señalar la necesidad de impulsar una mayor participación ciudadana en la atención y la denuncia del maltrato.

En esta primera edición de Vanguardia con Causa también participa Cachorros_slw, como una de las cinco fundaciones y organizaciones que forman parte de la campaña.

Palacio informó que esta primera etapa continuará durante agosto y que el 6 de septiembre se realizará una conferencia para ampliar la conciencia sobre la realidad que enfrentan las organizaciones y los costos que implica rescatar y cuidar animales. “Esta va a ser la primera etapa de este proyecto de Vanguardia con Causa”, detalló.

Los participantes llamaron a la ciudadanía a sumarse con donativos, pero también mediante la adopción, esterilización y cuidado responsable.