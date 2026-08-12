Violencia de pareja, ¿cómo está atendiéndose?

De hecho, el uso intensivo de la estadística tendría que ayudarnos sobre todo en lo segundo, es decir, en advertirnos con rapidez cuándo la aplicación de una estrategia no está produciendo los resultados esperados.

Lo señalamos apenas ayer en este mismo espacio: la estadística tiene que convertirse en una herramienta que sirva para diseñar y ajustar las políticas públicas. Porque solamente mediante su uso intensivo será posible saber si estamos avanzando –o no– en la dirección correcta.

Pero que podamos lograr eso depende, al menos, de la existencia simultánea de dos condiciones:

La primera es que tengamos una estrategia. En otras palabras, monitorear la realidad solamente sirve si estamos persiguiendo un objetivo, es decir, si le hemos puesto una cifra concreta a la meta que esperamos ver materializarse en el horizonte durante un plazo determinado. La segunda es que tengamos la humildad de reconocer y asumir que el monitoreo sirve para rectificar, es decir, para asumir, eventualmente, que nos equivocamos en el diseño y/o la implementación de una determinada política pública y que lo importante no es empecinarnos en tener razón, sino entender –y cuanto más rápido, mejor– que lo importante es conseguir el propósito establecido.

Con insana frecuencia, la realidad nos muestra que nuestras autoridades son incapaces tanto de lo uno como de lo otro.

En otras palabras, despreciamos la estadística porque consideramos más valiosa la intuición y, sobre todo, si se trata de la intuición de quien se ubica en la parte más alta de la pirámide del poder. Así, ni definimos estrategias concretas para enfrentar los fenómenos sociales, ni les damos seguimiento adecuado.