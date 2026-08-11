¡Ya hay rivales! Saltillo Soccer competirá en el Grupo 1 de la Liga Premier

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    ¡Ya hay rivales! Saltillo Soccer competirá en el Grupo 1 de la Liga Premier
    El inicio de la temporada está programado para los días 28, 29 y 30 de agosto; ahora falta conocer el calendario oficial. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El camino de la Doble S en la Liga Premier ya tiene rivales, pero todavía falta una pieza: el calendario que definirá el orden de sus partidos como local y visitante

La espera terminó para la Doble S. Saltillo Soccer confirmó la integración de su grupo para la próxima campaña de la Liga Premier Serie A, donde competirá dentro del Grupo 1 junto a otros ocho clubes.

Los rivales de los Coyotes serán ACF Zapotlanejo, FC Santiago, Guerreros de Autlán, Héroes de Zaci, La Tribu de Ciudad Juárez, Mineros de Fresnillo, Real Apodaca, CORRE Caminos FC y Vaqueros Reynosa.

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Con la conformación ya definida, Saltillo Soccer comienza a tener un panorama más claro de lo que le espera en su regreso a la competencia. El grupo reúne equipos de diferentes regiones del país y plantea una temporada en la que los saltillenses buscarán colocarse entre los primeros puestos.

Entre los clubes que aparecen en el sector destaca FC Santiago, además de Real Apodaca y Vaqueros Reynosa, mientras que ACF Zapotlanejo y Guerreros de Autlán representan a Jalisco. También están Héroes de Zaci y Mineros de Fresnillo, así como La Tribu de Ciudad Juárez y CORRE Caminos FC.

Uno de los puntos que ya quedó establecido es la fecha de arranque de la temporada 2026-27. La Liga Premier comenzará oficialmente los días 28, 29 y 30 de agosto, por lo que Saltillo Soccer tiene poco más de dos semanas para terminar su preparación antes de disputar su primer encuentro oficial.

El regreso también representará la oportunidad de volver a ver a los Coyotes en el Estadio Olímpico, donde la afición saltillense espera acompañar al equipo durante esta nueva etapa.

Ahora, con los rivales definidos y el inicio de la campaña confirmado, solo falta conocer el calendario oficial. Será entonces cuando Saltillo Soccer sepa cuál será su primer rival, cuándo debutará como local y cuáles serán las fechas de sus compromisos ante cada uno de los integrantes del Grupo 1.

El calendario también permitirá conocer la distribución de los encuentros en casa y como visitante, así como el orden en que la Doble S enfrentará a sus ocho adversarios a lo largo de la fase regular.

Para el conjunto saltillense, el objetivo estará puesto en competir por los primeros lugares y conseguir un boleto a la liguilla. La conformación del grupo representa el primer paso de un torneo que marcará una nueva oportunidad para el club dentro de la Liga Premier.

Mientras se acerca el arranque, el plantel continúa con su preparación y la afición comienza a conocer a los equipos que visitarán Saltillo durante la campaña. La fecha de inicio ya está marcada: 28, 29 y 30 de agosto.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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