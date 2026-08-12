Los ataques en Ucrania dejan el palacio de Putin en el Mar Negro, valorado en mil 500 millones de dólares, ‘desprotegido’

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    Los ataques en Ucrania dejan el palacio de Putin en el Mar Negro, valorado en mil 500 millones de dólares, ‘desprotegido’
    El Palacio de Putin es un extenso complejo de 17651 metros cuadrados en Cabo Idokopas, ubicado cerca de la ciudad turística de Gelendzhik, no lejos de Crimea. ESPECIAL

El opulento complejo, conocido como el Palacio de Putin, ha sufrido recientemente ataques contra sus sistemas de interferencia electrónica y sus lanzadores de defensa antiaérea

Según un nuevo informe, el misterioso palacio del presidente ruso Vladimir Putin, valorado en 1.500 millones de dólares y situado a orillas del Mar Negro, ha quedado “desprotegido” tras los repetidos ataques de Ucrania contra sus sistemas de defensa aérea.

El opulento complejo, conocido como el Palacio de Putin, ha sufrido recientemente ataques contra sus sistemas de interferencia electrónica y sus lanzadores de defensa antiaérea, según informó The Times of Moscow.

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“Las imágenes satelitales muestran la destrucción de al menos un lanzador... Ahora el ‘palacio’ de Putin queda desprotegido”, declaró el analista militar Yan Matveyev al medio.

Según los informes, el primer ataque importante tuvo lugar el 7 de agosto, cuando proyectiles ucranianos impactaron contra un sistema de guerra electrónica Volna Kupol Garant estacionado cerca del palacio del Mar Negro.

El sistema, que abarca más de 18 km2, es utilizado por Moscú para interferir las comunicaciones por satélite de Starlink, como las que utiliza el ejército ucraniano para coordinar ataques.

Tras retirar el dispositivo de interferencia, los drones de Kiev pudieron destruir los sistemas de defensa antimisiles S-400 estacionados en las cercanías, según afirmó Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El ataque se registró el 9 de agosto, y el sistema S-400 quedó completamente calcinado tras arder durante tres horas después del asalto, según The Times of Moscow.

Según Matveyev, los daños dejan el refugio de Putin en el Mar Negro prácticamente expuesto a un nuevo ataque.

Según informes de las autoridades, el Palacio de Putin es un extenso complejo de 17651 metros cuadrados en Cabo Idokopas, ubicado cerca de la ciudad turística de Gelendzhik, no lejos de Crimea.

La existencia del palacio de Putin en el Mar Negro, a unos 1.600 kilómetros de Moscú, salió a la luz por primera vez en un documental de 2021 del disidente ruso Alexei Navalny, quien murió en 2024 mientras cumplía condena en una colonia penal siberiana.

El palacio fue construido con un casino, un teatro, una pista de hockey y un viñedo; incluso incluía un “salón de shisha” que, según se dice, servía como el sórdido club de striptease personal de Putin.

Navalny había afirmado que la mansión tenía vallas inexpugnables, su propio puerto, su propia seguridad, una zona de exclusión aérea y su propio puesto de control fronterizo, funcionando esencialmente como un estado separado dentro de Rusia.

Putin ha negado repetidamente ser propietario de la finca, y el presidente ruso rara vez viaja al lugar desde que la región anexionada de Crimea y los puertos del Mar Negro han sido objeto de ataques regulares por parte de Ucrania.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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