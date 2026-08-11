Rechazan amparo federal a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, para llevar proceso en libertad

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    Rechazan amparo federal a la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, para llevar proceso en libertad
    Tania Flores Guerra continuará bajo prisión preventiva luego de que un juez de distrito desechara su solicitud de amparo. REDES SOCIALES

Juez de distrito rechazó el amparo promovido por Tania Flores para cambiar la prisión preventiva por resguardo domiciliario

En una audiencia incidental, un juez de distrito desechó una solicitud de amparo de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, con la que pretendía el cambio de medida cautelar a resguardo domiciliario durante el proceso que enfrenta.

Fue a inicios del pasado julio de este año cuando la exalcaldesa fue detenida en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila concluyera una investigación por un delito de corrupción, como es el peculado, también conocido como “malversación de fondos”.

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En la audiencia de control de detención, la exalcaldesa fue señalada por la Fiscalía de haber causado un agravio a los recursos del municipio por un cálculo inicial que equivalía a 15 millones de pesos.

Aunque la Fiscalía solicitó que aquella audiencia fuera privada, en publicaciones de la familia de Flores Guerra se dio a conocer que la acusación sería por la donación de una minivan, el otorgamiento de un vehículo en comodato al sindicato y la venta de maquinaria propiedad del municipio para liquidar deudas.

Sin embargo, todos estos procedimientos no habrían sido ejecutados bajo los estatutos necesarios.

Aunque la exalcaldesa ya enfrentaba un proceso alterno desde diciembre, también por delitos de corrupción, no fue hasta el procedimiento de julio que el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento de la Fiscalía de que, en una medida anterior, como era la presentación periódica, no se presentó ante la UMA.

Para revertir esta medida, amparada bajo la ley federal, la defensa de Flores Guerra promovió el juicio de amparo 1066/2026, que tuvo su resolución el pasado 7 de agosto, donde el juez decidió rechazar la petición que desembocaría en el resguardo domiciliario.

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Al menos hasta la fecha, el caso de Tania Flores ha sido puesto bajo un periodo de investigación complementaria de seis meses, que, en caso de que no exista una modificación justificada tanto para disminuir el plazo como para ampliarlo, haría que la exalcaldesa salga hasta el mes de enero de 2027.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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