Vecinos de la colonia Morelos, en Saltillo, piden apoyo para adulto mayor en condiciones críticas

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Vecinos de la colonia Morelos, en Saltillo, piden apoyo para adulto mayor en condiciones críticas
    El espacio donde permanece el hombre muestra condiciones precarias, de acuerdo con las publicaciones compartidas. REDES SOCIALES

Vecina difunde el caso y solicita ayuda para atenderlo; en redes señalan abandono por parte de su familia

Un llamado de ayuda difundido en redes sociales ha puesto sobre la mesa el caso de un adulto mayor en Saltillo que, señalan los vecinos, se encuentra en condiciones críticas dentro de un domicilio en la colonia Morelos.

Las imágenes comenzaron a circular acompañadas de mensajes en los que se solicita apoyo para el hombre, quien, de acuerdo con lo compartido por usuarios, presenta un estado de salud delicado y ya no puede moverse por sí mismo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-a-su-hermano-sin-vida-tras-dias-de-estar-desaparecido-en-saltillo-HK20197440

En una de las publicaciones, una mujer que afirma ser vecina del adulto mayor relata que decidió acudir a su casa tras notar que dejó de asistir a un negocio cercano donde solía recibir alimento. Al ingresar, lo encontró en condiciones deterioradas.

La mujer pidió apoyo directo para atenderlo. Aclaró que no solicita dinero, pero sí ayuda en especie, como ropa o pañales, así como apoyo físico para poder bañarlo, limpiarlo o trasladarlo.

Para quienes deseen ayudar, compartió el número 8442762871, además de señalar que vive a unas cuadras del domicilio del hombre y que puede recibir y canalizar los apoyos.

En redes sociales, algunos usuarios han señalado que el adulto mayor habría sido abandonado por familiares. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades competentes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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