Vecinos se organizan para cuidar plazas rehabilitadas de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó reuniones con vecinos de las colonias Lomas del Refugio y Satélite Sur, como parte del seguimiento a las plazas rehabilitadas mediante el programa Activa tu Parque. Los encuentros se desarrollaron dentro del eje Mi Parque Seguro y contaron con la participación de integrantes de los Comités Pro Plaza, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de la Contraloría Ciudadana.

Durante las reuniones, autoridades municipales dialogaron con los vecinos para conocer sus inquietudes y brindar recomendaciones relacionadas con la seguridad y el cuidado de los espacios públicos. Las autoridades señalaron que ambas plazas fueron rehabilitadas durante la actual administración con el apoyo del jugador de los Spurs de San Antonio de la NBA, Harrison Barnes. Actualmente existen 21 Comités Pro Plaza, cada uno integrado por alrededor de 20 personas, además de que semanalmente se incorporan nuevos usuarios de las plazas.

Los comités mantienen comunicación con el Municipio mediante grupos ciudadanos de WhatsApp, a través de los cuales se comparte información sobre las actividades programadas mensualmente en cada espacio. Estos canales también permiten a los vecinos reportar fallas o necesidades de mantenimiento, como luminarias fuera de funcionamiento, reparaciones pendientes o acciones de limpieza que requieran atención. Asimismo, pueden proponer jornadas de limpieza comunitaria.

Uno de los objetivos del programa es fomentar la participación de los habitantes en el cuidado y uso de las plazas. En estos espacios se desarrollan actividades culturales y deportivas, además de pláticas y talleres relacionados con medio ambiente, bienestar animal y seguridad. Para algunas de estas actividades se cuenta con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y universidades, entre ellas Saltillo Verde y el Tecnológico de Monterrey, campus Saltillo.