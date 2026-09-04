Vecinos se organizan para cuidar plazas rehabilitadas de Saltillo

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    Vecinos se organizan para cuidar plazas rehabilitadas de Saltillo
    Participaron Comités Pro Plaza, elementos de la Comisaría de Seguridad y personal de la Contraloría Ciudadana CORTESÍA

El Municipio realizó reuniones vecinales en las colonias Lomas del Refugio y Satélite Sur

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó reuniones con vecinos de las colonias Lomas del Refugio y Satélite Sur, como parte del seguimiento a las plazas rehabilitadas mediante el programa Activa tu Parque.

Los encuentros se desarrollaron dentro del eje Mi Parque Seguro y contaron con la participación de integrantes de los Comités Pro Plaza, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de la Contraloría Ciudadana.

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Durante las reuniones, autoridades municipales dialogaron con los vecinos para conocer sus inquietudes y brindar recomendaciones relacionadas con la seguridad y el cuidado de los espacios públicos.

Las autoridades señalaron que ambas plazas fueron rehabilitadas durante la actual administración con el apoyo del jugador de los Spurs de San Antonio de la NBA, Harrison Barnes.

Actualmente existen 21 Comités Pro Plaza, cada uno integrado por alrededor de 20 personas, además de que semanalmente se incorporan nuevos usuarios de las plazas.

$!Las autoridades recogieron inquietudes de los vecinos y ofrecieron recomendaciones para mejorar la seguridad en las plazas.
Las autoridades recogieron inquietudes de los vecinos y ofrecieron recomendaciones para mejorar la seguridad en las plazas. CORTESÍA

Los comités mantienen comunicación con el Municipio mediante grupos ciudadanos de WhatsApp, a través de los cuales se comparte información sobre las actividades programadas mensualmente en cada espacio.

Estos canales también permiten a los vecinos reportar fallas o necesidades de mantenimiento, como luminarias fuera de funcionamiento, reparaciones pendientes o acciones de limpieza que requieran atención. Asimismo, pueden proponer jornadas de limpieza comunitaria.

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Uno de los objetivos del programa es fomentar la participación de los habitantes en el cuidado y uso de las plazas. En estos espacios se desarrollan actividades culturales y deportivas, además de pláticas y talleres relacionados con medio ambiente, bienestar animal y seguridad.

Para algunas de estas actividades se cuenta con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y universidades, entre ellas Saltillo Verde y el Tecnológico de Monterrey, campus Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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