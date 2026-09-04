Retiran 170 toneladas de basura de arroyo en Nueva Tlaxcala, Saltillo; subirán multas

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    Retiran 170 toneladas de basura de arroyo en Nueva Tlaxcala, Saltillo; subirán multas
    El Municipio identificó 17 arroyos y 35 puntos críticos en Saltillo para realizar labores de limpieza con maquinaria pesada y brigadas. HÉCTOR GARCÍA

El Municipio identificó 17 cauces y 35 puntos críticos para labores de limpieza; Javier Díaz advirtió “mano dura” contra quienes arrojen desechos y escombro

En el marco de las acciones de mantenimiento y prevención ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó la limpieza de los cauces de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que fueron identificados 17 arroyos y 35 puntos críticos para su intervención prioritaria con maquinaria pesada y brigadas.

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“Nada más en esta semana, en el puro arroyo de la Nueva Tlaxcala, sacamos 170 toneladas de basura, de escombro, de basura en ese arroyo”, señaló el edil.

El munícipe detalló que el retiro de desperdicios en esa zona permitió liberar espacio junto a la vialidad que colinda con el cauce.

“Nos dio la posibilidad de tener un carril más de vialidad en ese que está pegado al arroyo”, explicó Díaz González.

El Alcalde comparó la cantidad retirada del arroyo con las alrededor de 900 toneladas de basura que, según indicó, se recolectan diariamente en la ciudad, y señaló que entre los desechos encontrados había muebles y otros residuos acumulados.

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Para frenar esta problemática, informó que en la propuesta enviada al Congreso se contempla incrementar las sanciones contra quienes arrojen basura o escombro en espacios públicos.

“En el tema de las multas de limpieza, de tirar basura, de tirar escombro, las estamos incrementando en un gran porcentaje; se están incrementando las multas arriba del 30 por ciento”, precisó.

Díaz González adelantó que también se contemplan incrementos en las sanciones por exceso de velocidad y por conducir en estado de ebriedad.

“Mano dura contra los cochinitos, mano dura contra los cochinones desde ahorita, no nada más en el 27”, concluyó el munícipe.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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