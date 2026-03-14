Veloz conductora pierde el control y termina impactada contra camioneta estacionada en el Centro de Saltillo

Una conductora provocó un accidente durante la madrugada luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra una camioneta estacionada en calles del primer cuadro de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas en el cruce de General Cepeda y Praxedis de la Peña, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte impacto.

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De acuerdo con el reporte, una mujer de 51 años circulaba de norte a sur por la calle General Cepeda a bordo de un Volkswagen Lupo, presuntamente a exceso de velocidad. Al tomar una ligera curva intentó frenar, pero perdió el control, derrapó y terminó impactándose contra una camioneta que se encontraba estacionada.

El choque dejó daños materiales de consideración; sin embargo, la conductora resultó ilesa, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance. Posteriormente, la mujer acordó con los propietarios del vehículo afectado hacerse cargo de los gastos de reparación, evitando que el caso fuera turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales.