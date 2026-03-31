¿Vender o rentar una casa en Saltillo? Expertos analizan el panorama inmobiliario

¿Vender o rentar una casa en Saltillo? Expertos analizan el panorama inmobiliario

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Alonso Flores Ramírez
por Alonso Flores Ramírez

Eduardo Javier Aldape Cavazos detalló los factores financieros y legales que definen la decisión patrimonial

Saltillo
/ 31 marzo 2026
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La decisión de vender o rentar una propiedad inmobiliaria en Saltillo depende actualmente de diversos factores que van desde la necesidad familiar hasta el perfil del inversionista.

Eduardo Javier Aldape Cavazos, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo, compartió que las señales para vender están ligadas estrechamente con el tipo de propietario.

Explicó que para una familia que tiene una propiedad que ya le queda grande debido a que sus hijos ya no viven con ellos, la venta se vuelve una necesidad para ajustar su espacio y finanzas a su realidad actual.

En contraste, afirmó que el perfil del inversionista busca que el capital se mantenga en movimiento constante para generar un flujo de efectivo mensual a través de los arrendamientos.

$!La verificación de inquilinos se vuelve clave ante riesgos legales y de seguridad patrimonial.
La verificación de inquilinos se vuelve clave ante riesgos legales y de seguridad patrimonial. FOTO: FREEPIK

“El inversionista va a comprar una casa para rentarla. No va a pensar en que si tengo una casa la voy a vender, porque para él lo que le interesa es estarla moviendo continuamente”, afirmó el presidente de la AMPI.

Pese al interés por invertir, los expertos inmobiliarios advirtieron que el escenario económico actual debido a la recesión ha provocado que el mercado de las rentas se encuentre en un momento de pausa.

Andrea Morales Ramirez, directora de capacitación de AMPI Saltillo, expuso que actualmente no es el tiempo preciso para comprar un inmueble con la intención de rentarlo, debido a que el inventario de propiedades disponibles es elevado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/expectativas-de-vivienda-superan-la-realidad-del-mercado-inmobiliario-en-saltillo-ampi-KO19064196

Se detalló que la mayoría de los asesores inmobiliarios en la región cuentan con un inventario de al menos 20 propiedades que se están ofreciendo de manera constante en grupos de especialistas.

Agregó que esto se debe en gran parte a la reducción de puestos de trabajo que se han dado recientemente en fábricas como General Motors, que terminaron por afectar a otras empresas y por tanto al ritmo inmobiliario.

CONSERVAR PARA EVITAR RIESGOS

Aunque la inversión en inmuebles es considerada segura en la ciudad, el dinamismo se ha visto afectado por factores como la inflación y el entorno económico que se prevé para los próximos meses.

“Muchos dicen: tengo mi casa, pero no la quiero vender porque no me quiero deshacer de ese patrimonio porque no sé cómo vendrá la inflación o la situación económica más adelante”, señaló Aldape Cavazos.

Esta tendencia de conservar el patrimonio para obtener una entrada mensual se ha vuelto arma de doble filo, pues la incertidumbre provoca que los posibles inquilinos eviten compromisos a largo plazo.

Por esta razón, muchas propiedades en Saltillo pueden durar meses sin rentarse, ya que la ciudadanía no desea arriesgarse ante la inestabilidad financiera que perciben actualmente.

CASA HABITACIÓN, LA DE MAYOR MERCADO

En cuanto al tipo de inmuebles con mayor movimiento, se especificó que la casa habitación de nivel medio hacia arriba se mantiene en la primera posición de demanda en el mercado local.

“Lo que más solicitaban eran casas amuebladas en sectores de Ramos Arizpe o el sur. En el sector norte buscaban casas sin amueblar ejecutivos y directivos que traían a su familia”, comentó Morales Ramirez.

Después de la vivienda residencial, las bodegas y naves industriales ocupan el segundo lugar en posicionamiento de mercado, dejando a los departamentos en edificios verticales en el tercer sitio.

$!Las casas habitación de nivel medio y residencial siguen concentrando la mayor demanda en la ciudad.
Las casas habitación de nivel medio y residencial siguen concentrando la mayor demanda en la ciudad. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

SEGURIDAD Y PERFILAMIENTO DE CLIENTES

La seguridad patrimonial se ha convertido en un tema crítico, ya que se han detectado casos de personas que rentan oficinas o casas para llevar a cabo actividades delictivas en la región.

Se expuso que es fundamental realizar una investigación profunda del perfil del cliente, verificando antecedentes laborales y recomendaciones de arrendamientos anteriores para evitar riesgos.

“Ha habido ocasiones en que ha tenido que intervenir la fuerza pública o la fiscalía porque está comprobado los actos ilícitos que llevan a cabo dentro de esas organizaciones”, aseguró Aldape Cavazos.

Añadió que en algunos casos, los delincuentes aseguran dedicarse a la asesoría empresarial para rentar despachos, cuando en realidad las actividades que desempeñan son de una naturaleza totalmente distinta.

Si el asesor no tiene el conocimiento necesario y no perfila correctamente al inquilino, el propietario puede enfrentar la pérdida de su propiedad mediante la extinción de dominio.

“Nosotros como asesores inmobiliarios tenemos gran responsabilidad con todos nuestros clientes y tenemos que estar preparados para dar una asesoría profesional, no nada más una plática”, concluyó.

Claves para decidir: vender o rentar

Perfil del propietario: familia o inversionista

Momento económico: inflación e incertidumbre

Inventario disponible: alta oferta frena rentas

Necesidad financiera: liquidez inmediata vs ingreso mensual

Riesgo patrimonial: validación del inquilino es clave

Ubicación y tipo de inmueble: definen demanda real

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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