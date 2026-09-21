Video de jóvenes bajo una manta en la Alameda de Saltillo genera polémica en redes sociales

Las imágenes, grabadas durante el fin de semana a plena luz del día, en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad, rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas y fueron retomadas por medios digitales, donde generaron comentarios divididos entre quienes cuestionaron la conducta y quienes centraron sus críticas en la exposición de los jóvenes.

Un video difundido en redes sociales desató polémica entre usuarios luego de mostrar a dos jóvenes, señalados por testigos como menores de edad, cubiertos con una manta mientras permanecían en la Alameda de Saltillo , aparentemente en una situación de carácter sexual.

De acuerdo con la publicación que comenzó a difundirse, las personas que presenciaron la escena aseguraron que se trataba de menores de edad. Sin embargo, esta condición no ha sido acreditada, por lo que no existen elementos suficientes para identificar su edad con certeza.

Cabe destacar que el audio que acompaña las versiones del video habría sido agregado posteriormente y no corresponde al sonido original de la grabación.

Más allá de las reacciones en redes sociales, el caso también abrió una discusión sobre el uso de espacios públicos y los límites de las conductas que pueden generar molestias o afectar la convivencia entre quienes acuden a parques y áreas recreativas.

¿QUÉ OCURRE CON ESTE TIPO DE CONDUCTAS?

La realización de actos de carácter sexual en espacios públicos no necesariamente constituye, por sí misma, un delito federal. Su regulación puede corresponder a disposiciones administrativas locales relacionadas con la convivencia, el orden público y las conductas que atenten contra el pudor o la tranquilidad de terceros.

Dependiendo de la legislación aplicable y de las circunstancias de cada caso, una intervención de las autoridades puede derivar en una remisión ante la instancia cívica correspondiente y, eventualmente, en sanciones administrativas.

Estas pueden incluir multas, arrestos administrativos o medidas de trabajo en favor de la comunidad, de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada municipio.

No obstante, cuando existen menores de edad involucrados, el escenario requiere especial atención. La autoridad debe determinar las circunstancias concretas de los hechos y priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando existen grabaciones que pueden exponer su identidad o intimidad.

Una parte importante de los comentarios generados por el video no se concentró únicamente en la conducta mostrada, sino en la decisión de grabar y difundir las imágenes.

Algunos usuarios cuestionaron que los jóvenes fueran exhibidos públicamente y señalaron una aparente contradicción entre condenar lo ocurrido y, al mismo tiempo, contribuir a su exposición mediante la reproducción del contenido, aunque realmente los rostros nunca se observan... y hasta hubo quienes pensaron que era un oso.

En caso de que se confirme la participación de menores de edad, la difusión de imágenes que permitan identificarlos debe tratarse con particular cautela para evitar una revictimización o una mayor exposición de su identidad.

El caso ocurrido en la Alameda de Saltillo, por tanto, no solo generó una discusión sobre las reglas de convivencia en los espacios públicos, sino también sobre los límites de la exposición de otras personas en redes sociales y la responsabilidad que implica convertir una escena captada con un teléfono celular en contenido viral.