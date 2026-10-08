Volcadura deja a dos hombres lesionados en la Saltillo-Monterrey; uno va en código rojo

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    Volcadura deja a dos hombres lesionados en la Saltillo-Monterrey; uno va en código rojo
    El Nissan Sentra gris terminó volcado sobre el camellón central de la carretera Saltillo-Monterrey, luego de que su conductor perdiera el control al descender de un puente. MARTÍN ROJAS

Uno de los ocupantes, de 41 años, fue trasladado por traumatismo craneoencefálico moderado y probable hemotórax; el segundo presentó múltiples golpes

Dos hombres resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban saliera del camino y terminara volcado sobre el camellón central de la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 16, cerca del puente Paso del Águila.

El accidente ocurrió cuando los tripulantes circulaban en dirección de sur a norte a bordo de un Nissan Sentra gris. De acuerdo con uno de los involucrados, al descender del puente a desnivel del libramiento Óscar Flores Tapia, el conductor perdió el control del vehículo, provocando que saliera del camino y posteriormente volcara.

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Paramédicos que acudieron al lugar valoraron a los dos ocupantes. Un hombre de 41 años presentó traumatismo craneoencefálico moderado y probable hemotórax, por lo que fue trasladado en código rojo al Hospital Ixtlero.

$!Paramédicos atendieron a los dos ocupantes de la unidad, quienes resultaron lesionados tras el accidente registrado a la altura del kilómetro 16.
Paramédicos atendieron a los dos ocupantes de la unidad, quienes resultaron lesionados tras el accidente registrado a la altura del kilómetro 16. MARTÍN ROJAS

El segundo tripulante, de 29 años, resultó con diversas policontusiones y también fue llevado al Hospital Ixtlero, aunque en código amarillo.

$!La unidad salió del camino y terminó volcada cerca del puente Paso del Águila, donde autoridades realizaron las diligencias correspondientes.
La unidad salió del camino y terminó volcada cerca del puente Paso del Águila, donde autoridades realizaron las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió la volcadura.

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