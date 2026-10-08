Volcadura deja a dos hombres lesionados en la Saltillo-Monterrey; uno va en código rojo
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Uno de los ocupantes, de 41 años, fue trasladado por traumatismo craneoencefálico moderado y probable hemotórax; el segundo presentó múltiples golpes
Dos hombres resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban saliera del camino y terminara volcado sobre el camellón central de la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 16, cerca del puente Paso del Águila.
El accidente ocurrió cuando los tripulantes circulaban en dirección de sur a norte a bordo de un Nissan Sentra gris. De acuerdo con uno de los involucrados, al descender del puente a desnivel del libramiento Óscar Flores Tapia, el conductor perdió el control del vehículo, provocando que saliera del camino y posteriormente volcara.
Paramédicos que acudieron al lugar valoraron a los dos ocupantes. Un hombre de 41 años presentó traumatismo craneoencefálico moderado y probable hemotórax, por lo que fue trasladado en código rojo al Hospital Ixtlero.
El segundo tripulante, de 29 años, resultó con diversas policontusiones y también fue llevado al Hospital Ixtlero, aunque en código amarillo.
Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió la volcadura.