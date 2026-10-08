Volcadura deja a dos hombres lesionados en la Saltillo-Monterrey; uno va en código rojo

Dos hombres resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban saliera del camino y terminara volcado sobre el camellón central de la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 16, cerca del puente Paso del Águila.

El accidente ocurrió cuando los tripulantes circulaban en dirección de sur a norte a bordo de un Nissan Sentra gris. De acuerdo con uno de los involucrados, al descender del puente a desnivel del libramiento Óscar Flores Tapia, el conductor perdió el control del vehículo, provocando que saliera del camino y posteriormente volcara.